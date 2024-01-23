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Лавров призвал не откладывать создание палестинского государства - РИА Новости, 24.01.2024
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23:56 23.01.2024 (обновлено: 00:20 24.01.2024)
https://ria.ru/20240123/sozdanie-1923101230.html
Лавров призвал не откладывать создание палестинского государства
Лавров призвал не откладывать создание палестинского государства - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров призвал не откладывать создание палестинского государства
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал членов Совета Безопасности ООН "не откладывать до лучших времен" создание палестинского государства, назвав РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-23T23:56
2024-01-24T00:20
в мире
россия
сергей лавров
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал членов Совета Безопасности ООН "не откладывать до лучших времен" создание палестинского государства, назвав этот вопрос "моральным долгом международного сообщества". "Хотел бы еще раз призвать членов Совета (Безопасности ООН - ред.) не поддаваться увещеваниям про то, что у Вашингтона якобы все под контролем, что США решают вопросы "на земле", и не откладывать в очередной раз до лучших времен вопрос о создании палестинского государства", - отметил Лавров на заседании СБ ООН в Нью-Йорке. Министр отметил важность того, чтобы СБ "не просто переподтвердил безальтернативность существующей международной-правовой базы по данному вопросу, но и наметил дальнейшие пути и сроки ее воплощения в жизнь". "Это моральный долг международного сообщества, и мы призываем его выполнить", - заключил Лавров.
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Выступление Сергея Лаврова в Совбезе ООН по Ближнему Востоку
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
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в мире, россия, сергей лавров, оон, вашингтон (штат), сша
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Вашингтон (штат), США
Лавров призвал не откладывать создание палестинского государства

Лавров призвал членов СБ ООН не откладывать создание палестинского государства

Читать ria.ru в
ООН, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал членов Совета Безопасности ООН "не откладывать до лучших времен" создание палестинского государства, назвав этот вопрос "моральным долгом международного сообщества".
«
"Хотел бы еще раз призвать членов Совета (Безопасности ООН - ред.) не поддаваться увещеваниям про то, что у Вашингтона якобы все под контролем, что США решают вопросы "на земле", и не откладывать в очередной раз до лучших времен вопрос о создании палестинского государства", - отметил Лавров на заседании СБ ООН в Нью-Йорке.
Министр отметил важность того, чтобы СБ "не просто переподтвердил безальтернативность существующей международной-правовой базы по данному вопросу, но и наметил дальнейшие пути и сроки ее воплощения в жизнь".
«
"Это моральный долг международного сообщества, и мы призываем его выполнить", - заключил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании в Нью-Йорке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу поставок оружия на Украину - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Лавров рассказал о предложении России по решению палестинского вопроса
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В миреРоссияСергей ЛавровООНВашингтон (штат)США
 
 
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