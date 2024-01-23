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Сотрудничество между Россией и Египтом продолжает развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2024
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13:30 23.01.2024 (обновлено: 13:52 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/sotrudnichestvo-1922955589.html
Сотрудничество между Россией и Египтом продолжает развиваться, заявил Путин
Сотрудничество между Россией и Египтом продолжает развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2024
Сотрудничество между Россией и Египтом продолжает развиваться, заявил Путин
Сотрудничество между РФ и Египтом продолжает поступательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии начала заливки бетона в основание... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:30
2024-01-23T13:52
россия
аэс "эль-дабаа"
египет
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
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ЭЛЬ-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Египтом продолжает поступательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа" ."Разноплановое и выгодное сотрудничество между нашими странами продолжает поступательно развиваться. Египет действительно наш близкий друг и стратегический партнер. Мы взаимодействуем на принципах равноправия, обоюдного уважения и учета интересов друг друга в полном соответствии с буквой и духом договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", - сказал Путин.Он добавил, что динамично растет и двусторонний товарооборот, объем которого за 10 месяцев прошлого года увеличился на 20%. Также реализуются крупные совместные проекты, в том числе в топливно-энергетической отрасли, сельском хозяйстве, продовольственной кооперации.АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".
https://ria.ru/20240123/aes-1922752724.html
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россия, аэс "эль-дабаа", египет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин
Россия, АЭС "Эль-Дабаа", Египет, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин
Сотрудничество между Россией и Египтом продолжает развиваться, заявил Путин

Путин: сотрудничество между РФ и Египтом продолжает поступательно развиваться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ЭЛЬ-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Египтом продолжает поступательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа" .
"Разноплановое и выгодное сотрудничество между нашими странами продолжает поступательно развиваться. Египет действительно наш близкий друг и стратегический партнер. Мы взаимодействуем на принципах равноправия, обоюдного уважения и учета интересов друг друга в полном соответствии с буквой и духом договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", - сказал Путин.
Он добавил, что динамично растет и двусторонний товарооборот, объем которого за 10 месяцев прошлого года увеличился на 20%. Также реализуются крупные совместные проекты, в том числе в топливно-энергетической отрасли, сельском хозяйстве, продовольственной кооперации.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".
Проект АЭС Эль-Дабаа в Египте
АЭС "Эль-Дабаа"
Вчера, 00:32
 
РоссияАЭС "Эль-Дабаа"ЕгипетГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир Путин
 
 
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