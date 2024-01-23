https://ria.ru/20240123/sotrudnichestvo-1922955589.html

Сотрудничество между Россией и Египтом продолжает развиваться, заявил Путин

Сотрудничество между Россией и Египтом продолжает развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2024

Сотрудничество между Россией и Египтом продолжает развиваться, заявил Путин

Сотрудничество между РФ и Египтом продолжает поступательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии начала заливки бетона в основание... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:30

2024-01-23T13:30

2024-01-23T13:52

россия

аэс "эль-дабаа"

египет

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

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ЭЛЬ-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Египтом продолжает поступательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа" ."Разноплановое и выгодное сотрудничество между нашими странами продолжает поступательно развиваться. Египет действительно наш близкий друг и стратегический партнер. Мы взаимодействуем на принципах равноправия, обоюдного уважения и учета интересов друг друга в полном соответствии с буквой и духом договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", - сказал Путин.Он добавил, что динамично растет и двусторонний товарооборот, объем которого за 10 месяцев прошлого года увеличился на 20%. Также реализуются крупные совместные проекты, в том числе в топливно-энергетической отрасли, сельском хозяйстве, продовольственной кооперации.АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".

https://ria.ru/20240123/aes-1922752724.html

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, аэс "эль-дабаа", египет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин