https://ria.ru/20240123/sotrudnichestvo-1922955589.html
Сотрудничество между Россией и Египтом продолжает развиваться, заявил Путин
Сотрудничество между Россией и Египтом продолжает развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2024
Сотрудничество между Россией и Египтом продолжает развиваться, заявил Путин
Сотрудничество между РФ и Египтом продолжает поступательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии начала заливки бетона в основание... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:30
2024-01-23T13:30
2024-01-23T13:52
россия
аэс "эль-дабаа"
египет
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915751067_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_a6586f400a48a21383df856762306438.jpg
ЭЛЬ-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Египтом продолжает поступательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа" ."Разноплановое и выгодное сотрудничество между нашими странами продолжает поступательно развиваться. Египет действительно наш близкий друг и стратегический партнер. Мы взаимодействуем на принципах равноправия, обоюдного уважения и учета интересов друг друга в полном соответствии с буквой и духом договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", - сказал Путин.Он добавил, что динамично растет и двусторонний товарооборот, объем которого за 10 месяцев прошлого года увеличился на 20%. Также реализуются крупные совместные проекты, в том числе в топливно-энергетической отрасли, сельском хозяйстве, продовольственной кооперации.АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".
https://ria.ru/20240123/aes-1922752724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэс "эль-дабаа", египет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин
Россия, АЭС "Эль-Дабаа", Египет, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин
Сотрудничество между Россией и Египтом продолжает развиваться, заявил Путин
Путин: сотрудничество между РФ и Египтом продолжает поступательно развиваться
ЭЛЬ-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Египтом продолжает поступательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа" .
"Разноплановое и выгодное сотрудничество между нашими странами продолжает поступательно развиваться. Египет действительно наш близкий друг и стратегический партнер. Мы взаимодействуем на принципах равноправия, обоюдного уважения и учета интересов друг друга в полном соответствии с буквой и духом договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", - сказал Путин.
Он добавил, что динамично растет и двусторонний товарооборот, объем которого за 10 месяцев прошлого года увеличился на 20%. Также реализуются крупные совместные проекты, в том числе в топливно-энергетической отрасли, сельском хозяйстве, продовольственной кооперации.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря
, в 350 километрах от Каира
. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом
" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".