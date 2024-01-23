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Словакия поддержит миссию Евросоюза в Красном море - РИА Новости, 23.01.2024
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00:30 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/slovakiya-1922862631.html
Словакия поддержит миссию Евросоюза в Красном море
Словакия поддержит миссию Евросоюза в Красном море - РИА Новости, 23.01.2024
Словакия поддержит миссию Евросоюза в Красном море
Словакия готова поддержать возможную миссию Евросоюза по безопасности в Красном море, сообщил министр иностранных дел республики Юрай Бланар. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T00:30
2024-01-23T00:30
красное море
в мире
словакия
израиль
жозеп боррель
ансар алла
евросоюз
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БРАТИСЛАВА, 23 янв - РИА Новости. Словакия готова поддержать возможную миссию Евросоюза по безопасности в Красном море, сообщил министр иностранных дел республики Юрай Бланар. "Словакия будет на стороне международного права, мы не будем поддерживать какие-либо действия, которые были бы нарушением международного права, это значит нападение на какие-либо суверенные территории. Заинтересованность в том, чтобы обеспечить охрану судов, которые составляют 15-20% мировой торговли и которые проходят этим путем, а также предотвратить жертвы, которые связаны с этим. Словакия такие законные инструменты охраны этих судов будет поддерживать", - сказал Бланар журналистам. Он отметил, что Братислава не имеет флота, но заинтересована в том, чтобы международные права не нарушались. В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны сообщества достигли принципиального соглашения по запуску миссии Евросоюза по безопасности в Красном море, но предстоит решить, когда и как она будет запущена. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240123/portugaliya-1922861118.html
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красное море, в мире, словакия, израиль, жозеп боррель, ансар алла, евросоюз
Красное море, В мире, Словакия, Израиль, Жозеп Боррель, Ансар Алла, Евросоюз
Словакия поддержит миссию Евросоюза в Красном море

Глава МИД Словакии Бланар: Братислава поддержит военную миссию ЕС в Красном море

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 23 янв - РИА Новости. Словакия готова поддержать возможную миссию Евросоюза по безопасности в Красном море, сообщил министр иностранных дел республики Юрай Бланар.
«
"Словакия будет на стороне международного права, мы не будем поддерживать какие-либо действия, которые были бы нарушением международного права, это значит нападение на какие-либо суверенные территории. Заинтересованность в том, чтобы обеспечить охрану судов, которые составляют 15-20% мировой торговли и которые проходят этим путем, а также предотвратить жертвы, которые связаны с этим. Словакия такие законные инструменты охраны этих судов будет поддерживать", - сказал Бланар журналистам.
Он отметил, что Братислава не имеет флота, но заинтересована в том, чтобы международные права не нарушались.
В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны сообщества достигли принципиального соглашения по запуску миссии Евросоюза по безопасности в Красном море, но предстоит решить, когда и как она будет запущена.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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Красное мореВ миреСловакияИзраильЖозеп БоррельАнсар АллаЕвросоюз
 
 
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