https://ria.ru/20240123/slovakiya-1922862631.html

Словакия поддержит миссию Евросоюза в Красном море

Словакия поддержит миссию Евросоюза в Красном море - РИА Новости, 23.01.2024

Словакия поддержит миссию Евросоюза в Красном море

Словакия готова поддержать возможную миссию Евросоюза по безопасности в Красном море, сообщил министр иностранных дел республики Юрай Бланар. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T00:30

2024-01-23T00:30

2024-01-23T00:30

красное море

в мире

словакия

израиль

жозеп боррель

ансар алла

евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 23 янв - РИА Новости. Словакия готова поддержать возможную миссию Евросоюза по безопасности в Красном море, сообщил министр иностранных дел республики Юрай Бланар. "Словакия будет на стороне международного права, мы не будем поддерживать какие-либо действия, которые были бы нарушением международного права, это значит нападение на какие-либо суверенные территории. Заинтересованность в том, чтобы обеспечить охрану судов, которые составляют 15-20% мировой торговли и которые проходят этим путем, а также предотвратить жертвы, которые связаны с этим. Словакия такие законные инструменты охраны этих судов будет поддерживать", - сказал Бланар журналистам. Он отметил, что Братислава не имеет флота, но заинтересована в том, чтобы международные права не нарушались. В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны сообщества достигли принципиального соглашения по запуску миссии Евросоюза по безопасности в Красном море, но предстоит решить, когда и как она будет запущена. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240123/portugaliya-1922861118.html

красное море

словакия

израиль

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красное море, в мире, словакия, израиль, жозеп боррель, ансар алла, евросоюз