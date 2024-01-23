https://ria.ru/20240123/shtrafy-1922951701.html
В судах рассказали о сумме назначенных за ЛГБТ*-пропаганду штрафов
В судах рассказали о сумме назначенных за ЛГБТ*-пропаганду штрафов - РИА Новости, 23.01.2024
В судах рассказали о сумме назначенных за ЛГБТ*-пропаганду штрафов
Роскомнадзор составил более 80 административных протоколов за демонстрацию или пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на телеканалах и аудиовизуальных... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:15
2024-01-23T13:15
2024-01-23T13:16
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Роскомнадзор составил более 80 административных протоколов за демонстрацию или пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на телеканалах и аудиовизуальных сервисах, по ним суды назначили штрафы в общей сложности на сумму порядка 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России, признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, вступил в силу в декабре 2022 года. "За время действия закона Роскомнадзор составил 52 административных протокола за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и два протокола за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в отношении аудиовизуальных сервисов. На сегодняшний день суды по протоколам Роскомнадзора назначили нарушителям штрафы, общий размер которых превысил 30,5 миллиона рублей", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних Роскомнадзор составил 34 административных протокола в отношении телеканалов, ещё шесть протоколов - за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире телеканалов. Общая сумма штрафов за такие нарушения составила около 20 миллионов рублей. Согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов и телеканалов обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ*-пропагандой, а также обеспечивать распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком "18+", добавили в ведомстве.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240119/stoyanov-1922387368.html
https://ria.ru/20240118/snegurochka-1922115842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
В судах рассказали о сумме назначенных за ЛГБТ*-пропаганду штрафов
Суды назначили штрафы на 50 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Роскомнадзор составил более 80 административных протоколов за демонстрацию или пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на телеканалах и аудиовизуальных сервисах, по ним суды назначили штрафы в общей сложности на сумму порядка 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России
, признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, вступил в силу в декабре 2022 года.
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"За время действия закона Роскомнадзор составил 52 административных протокола за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и два протокола за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в отношении аудиовизуальных сервисов. На сегодняшний день суды по протоколам Роскомнадзора назначили нарушителям штрафы, общий размер которых превысил 30,5 миллиона рублей", - отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних Роскомнадзор составил 34 административных протокола в отношении телеканалов, ещё шесть протоколов - за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире телеканалов. Общая сумма штрафов за такие нарушения составила около 20 миллионов рублей.
Согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов и телеканалов обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ*-пропагандой, а также обеспечивать распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком "18+", добавили в ведомстве.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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