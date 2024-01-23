https://ria.ru/20240123/shtrafy-1922951701.html

В судах рассказали о сумме назначенных за ЛГБТ*-пропаганду штрафов

В судах рассказали о сумме назначенных за ЛГБТ*-пропаганду штрафов - РИА Новости, 23.01.2024

В судах рассказали о сумме назначенных за ЛГБТ*-пропаганду штрафов

Роскомнадзор составил более 80 административных протоколов за демонстрацию или пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на телеканалах и аудиовизуальных... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:15

2024-01-23T13:15

2024-01-23T13:16

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Роскомнадзор составил более 80 административных протоколов за демонстрацию или пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на телеканалах и аудиовизуальных сервисах, по ним суды назначили штрафы в общей сложности на сумму порядка 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России, признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, вступил в силу в декабре 2022 года. "За время действия закона Роскомнадзор составил 52 административных протокола за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и два протокола за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в отношении аудиовизуальных сервисов. На сегодняшний день суды по протоколам Роскомнадзора назначили нарушителям штрафы, общий размер которых превысил 30,5 миллиона рублей", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних Роскомнадзор составил 34 административных протокола в отношении телеканалов, ещё шесть протоколов - за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире телеканалов. Общая сумма штрафов за такие нарушения составила около 20 миллионов рублей. Согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов и телеканалов обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ*-пропагандой, а также обеспечивать распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком "18+", добавили в ведомстве.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240119/stoyanov-1922387368.html

https://ria.ru/20240118/snegurochka-1922115842.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия