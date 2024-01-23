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Пойманный в Запорожской области украинский шпион предстанет перед судом
Пойманный в Запорожской области украинский шпион предстанет перед судом - РИА Новости, 23.01.2024
Пойманный в Запорожской области украинский шпион предстанет перед судом
Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, сообщает Генпрокуратура России. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:02
2024-01-23T17:02
2024-01-23T17:02
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, сообщает Генпрокуратура России. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Украины. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - рассказали в ведомстве. По версии следствия, в период с августа по декабрь 2022 года обвиняемый, проживающий в селе Терпенье Запорожской области, собирал сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения российских военных подразделений. В дальнейшем полученную информацию мужчина направлял по мессенджеру своему родственнику, который в настоящий момент проходит службу в ВСУ. Она могла в дальнейшем использоваться против ВС РФ, полагает следствие.
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запорожская область, россия, украина, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
Запорожская область, Россия, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
Пойманный в Запорожской области украинский шпион предстанет перед судом
Украинский шпион, пойманный в Запорожской области, предстанет перед судом