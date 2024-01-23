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Пойманный в Запорожской области украинский шпион предстанет перед судом - РИА Новости, 23.01.2024
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17:02 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/shpion-1923029208.html
Пойманный в Запорожской области украинский шпион предстанет перед судом
Пойманный в Запорожской области украинский шпион предстанет перед судом - РИА Новости, 23.01.2024
Пойманный в Запорожской области украинский шпион предстанет перед судом
Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, сообщает Генпрокуратура России. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:02
2024-01-23T17:02
запорожская область
россия
украина
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, сообщает Генпрокуратура России. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Украины. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - рассказали в ведомстве. По версии следствия, в период с августа по декабрь 2022 года обвиняемый, проживающий в селе Терпенье Запорожской области, собирал сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения российских военных подразделений. В дальнейшем полученную информацию мужчина направлял по мессенджеру своему родственнику, который в настоящий момент проходит службу в ВСУ. Она могла в дальнейшем использоваться против ВС РФ, полагает следствие.
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запорожская область, россия, украина, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
Запорожская область, Россия, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
Пойманный в Запорожской области украинский шпион предстанет перед судом

Украинский шпион, пойманный в Запорожской области, предстанет перед судом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, сообщает Генпрокуратура России.
«
"Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Украины. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - рассказали в ведомстве.
По версии следствия, в период с августа по декабрь 2022 года обвиняемый, проживающий в селе Терпенье Запорожской области, собирал сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения российских военных подразделений.
В дальнейшем полученную информацию мужчина направлял по мессенджеру своему родственнику, который в настоящий момент проходит службу в ВСУ. Она могла в дальнейшем использоваться против ВС РФ, полагает следствие.
Григорий Скворцов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Вчера, 16:52
 
Запорожская областьРоссияУкраинаГенеральная прокуратура РФВооруженные силы Украины
 
 
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