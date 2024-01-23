https://ria.ru/20240123/shkola-1922908421.html

В школе под Омском на ученика упала штукатурка

В школе под Омском на ученика упала штукатурка - РИА Новости, 23.01.2024

В школе под Омском на ученика упала штукатурка

Следователи начали проверку после того, как учащийся школы под Омском получил травму из-за упавшей на него штукатурки, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:09

2024-01-23T11:09

2024-01-23T11:09

происшествия

россия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как учащийся школы под Омском получил травму из-за упавшей на него штукатурки, рассказали в пресс-службе областного управления СК России. Инцидент произошел 22 января в средней школе поселка Красный Яр Любинского района Омской области. "На перемене в школьном коридоре на 9-летнего мальчика с потолка упала штукатурка, в результате чего школьник получил ссадины и ушиб спины. После уроков мальчик был осмотрен врачами, ему оказана медпомощь", - пояснили в пресс-службе. Следователи проводят доследственную проверку, выясняя все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20231016/shtukaturka-1903067092.html

https://ria.ru/20231225/pistolet-1917999889.html

россия

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)