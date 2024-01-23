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В школе под Омском на ученика упала штукатурка - РИА Новости, 23.01.2024
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11:09 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/shkola-1922908421.html
В школе под Омском на ученика упала штукатурка
В школе под Омском на ученика упала штукатурка - РИА Новости, 23.01.2024
В школе под Омском на ученика упала штукатурка
Следователи начали проверку после того, как учащийся школы под Омском получил травму из-за упавшей на него штукатурки, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:09
2024-01-23T11:09
происшествия
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как учащийся школы под Омском получил травму из-за упавшей на него штукатурки, рассказали в пресс-службе областного управления СК России. Инцидент произошел 22 января в средней школе поселка Красный Яр Любинского района Омской области. "На перемене в школьном коридоре на 9-летнего мальчика с потолка упала штукатурка, в результате чего школьник получил ссадины и ушиб спины. После уроков мальчик был осмотрен врачами, ему оказана медпомощь", - пояснили в пресс-службе. Следователи проводят доследственную проверку, выясняя все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20231016/shtukaturka-1903067092.html
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россия
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происшествия, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В школе под Омском на ученика упала штукатурка

В школе под Омском ученик получил травму из-за упавшей на него штукатурки

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как учащийся школы под Омском получил травму из-за упавшей на него штукатурки, рассказали в пресс-службе областного управления СК России.
Инцидент произошел 22 января в средней школе поселка Красный Яр Любинского района Омской области.
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"На перемене в школьном коридоре на 9-летнего мальчика с потолка упала штукатурка, в результате чего школьник получил ссадины и ушиб спины. После уроков мальчик был осмотрен врачами, ему оказана медпомощь", - пояснили в пресс-службе.
Следователи проводят доследственную проверку, выясняя все обстоятельства случившегося.
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ПроисшествияРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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