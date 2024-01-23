Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал многодетные семьи настоящим и будущим России - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/semi-1922930763.html
Володин назвал многодетные семьи настоящим и будущим России
Володин назвал многодетные семьи настоящим и будущим России - РИА Новости, 23.01.2024
Володин назвал многодетные семьи настоящим и будущим России
Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о многодетных семьях, отметил, что многодетные семьи – настоящее и... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:54
2024-01-23T11:54
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922895897_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_70a7c93ec0695cf966cdd296facf0cd6.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о многодетных семьях, отметил, что многодетные семьи – настоящее и будущее России, сообщила пресс-служба Госдумы. Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей. "Это важное решение. Многодетные семьи – настоящее и будущее нашей страны. Ранее не было единого подхода к определению их статуса. Регионы устанавливали эти критерии самостоятельно. Теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства", - сказал Володин. Ранее президент России объявил 2024 Годом семьи. По предложению Володина в Госдуме пройдут большие парламентские слушания, которые будут посвящены теме поддержки многодетных семей. В них примут участие многодетные семьи, представители регионов, органов местного самоуправления, а также профильных министерств и ведомств.
https://ria.ru/20240119/lgoty-1728217952.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922895897_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0955772cb18fb84c17ac3c6adbf3bbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин назвал многодетные семьи настоящим и будущим России

Володин назвал подписание Путиным указа о многодетных семьях важным решением

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСемья с детьми идут на льду реки Невы в Санкт-Петербурге
Семья с детьми идут на льду реки Невы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Семья с детьми идут на льду реки Невы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о многодетных семьях, отметил, что многодетные семьи – настоящее и будущее России, сообщила пресс-служба Госдумы.
Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей.
"Это важное решение. Многодетные семьи – настоящее и будущее нашей страны. Ранее не было единого подхода к определению их статуса. Регионы устанавливали эти критерии самостоятельно. Теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства", - сказал Володин. Ранее президент России объявил 2024 Годом семьи.
По предложению Володина в Госдуме пройдут большие парламентские слушания, которые будут посвящены теме поддержки многодетных семей. В них примут участие многодетные семьи, представители регионов, органов местного самоуправления, а также профильных министерств и ведомств.
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Льготы многодетным семьям в 2024 – какие положены?
19 января, 13:17
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала