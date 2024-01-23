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Володин назвал многодетные семьи настоящим и будущим России
Володин назвал многодетные семьи настоящим и будущим России - РИА Новости, 23.01.2024
Володин назвал многодетные семьи настоящим и будущим России
Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о многодетных семьях, отметил, что многодетные семьи – настоящее и... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:54
2024-01-23T11:54
2024-01-23T11:54
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о многодетных семьях, отметил, что многодетные семьи – настоящее и будущее России, сообщила пресс-служба Госдумы. Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей. "Это важное решение. Многодетные семьи – настоящее и будущее нашей страны. Ранее не было единого подхода к определению их статуса. Регионы устанавливали эти критерии самостоятельно. Теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства", - сказал Володин. Ранее президент России объявил 2024 Годом семьи. По предложению Володина в Госдуме пройдут большие парламентские слушания, которые будут посвящены теме поддержки многодетных семей. В них примут участие многодетные семьи, представители регионов, органов местного самоуправления, а также профильных министерств и ведомств.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин назвал многодетные семьи настоящим и будущим России
Володин назвал подписание Путиным указа о многодетных семьях важным решением
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о многодетных семьях, отметил, что многодетные семьи – настоящее и будущее России, сообщила пресс-служба Госдумы.
Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей.
"Это важное решение. Многодетные семьи – настоящее и будущее нашей страны. Ранее не было единого подхода к определению их статуса. Регионы устанавливали эти критерии самостоятельно. Теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства", - сказал Володин. Ранее президент России объявил 2024 Годом семьи.
По предложению Володина в Госдуме пройдут большие парламентские слушания, которые будут посвящены теме поддержки многодетных семей. В них примут участие многодетные семьи, представители регионов, органов местного самоуправления, а также профильных министерств и ведомств.
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