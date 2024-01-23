https://ria.ru/20240123/semi-1922930763.html

Володин назвал многодетные семьи настоящим и будущим России

Володин назвал многодетные семьи настоящим и будущим России - РИА Новости, 23.01.2024

Володин назвал многодетные семьи настоящим и будущим России

Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о многодетных семьях, отметил, что многодетные семьи – настоящее и... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:54

2024-01-23T11:54

2024-01-23T11:54

общество

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о многодетных семьях, отметил, что многодетные семьи – настоящее и будущее России, сообщила пресс-служба Госдумы. Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей. "Это важное решение. Многодетные семьи – настоящее и будущее нашей страны. Ранее не было единого подхода к определению их статуса. Регионы устанавливали эти критерии самостоятельно. Теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства", - сказал Володин. Ранее президент России объявил 2024 Годом семьи. По предложению Володина в Госдуме пройдут большие парламентские слушания, которые будут посвящены теме поддержки многодетных семей. В них примут участие многодетные семьи, представители регионов, органов местного самоуправления, а также профильных министерств и ведомств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф