Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/sberbank-1922924151.html
Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества
Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 23.01.2024
Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества
Сбербанк выявил новую схему мошенничества в отношении юридических лиц: злоумышленники создают фейковые аккаунты директоров в мессенджерах, а затем пытаются... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:36
2024-01-23T11:36
станислав кузнецов
сбербанк россии
сбер
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сбербанк выявил новую схему мошенничества в отношении юридических лиц: злоумышленники создают фейковые аккаунты директоров в мессенджерах, а затем пытаются заставить бухгалтера перевести деньги на сторонний счет, говорится в сообщении банка. "Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества в отношении корпоративных клиентов. Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта", - отмечается в сообщении. Затем с фейкового аккаунта мошенники начинают переписку с бухгалтером компании. После нескольких общих фраз "руководитель" дает поручение перевести средства на указанные в сообщении реквизиты. Если подчиненный не замечает подмену и выполняет задачу, деньги компании уходят на счета дропов - людей, которые обналичивают и переводят похищенные кибермошенниками средства. "Кибермошенники реже обманывают юридических лиц, чем физических, однако украденные суммы в этих случаях значительно больше. Теперь появился новый способ мошенничества через создание фейкового аккаунта руководителя компании в мессенджерах. "Сбер" успешно выявляет такие схемы, и фрод-мониторинг банка уже дополнен знанием об этом виде мошенничества", - прокомментировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил, что стоит обращать внимание на то, почему вдруг у руководителя появился новый телефон и аккаунт в мессенджере, почему в нем скрыты данные, почему директор мог странно обратиться в переписке. "Должны насторожить любые изменения, особенно если они касаются материально ответственных сотрудников компании. Чтобы не оказаться жертвой преступников, лучше лично связаться с руководителем и уточнить все вопросы с ним по телефону или при очной встрече", - подытожил Кузнецов.
https://ria.ru/20240119/sberbank-1922264119.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_290:112:2872:2048_1920x0_80_0_0_d7320b447ac31120dd2df7e82a39e560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер, происшествия
Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер, Происшествия
Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества

Сбербанк рассказал о схеме мошенничества через фейковые аккаунты директоров

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сбербанк выявил новую схему мошенничества в отношении юридических лиц: злоумышленники создают фейковые аккаунты директоров в мессенджерах, а затем пытаются заставить бухгалтера перевести деньги на сторонний счет, говорится в сообщении банка.
«
"Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества в отношении корпоративных клиентов. Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта", - отмечается в сообщении.
Затем с фейкового аккаунта мошенники начинают переписку с бухгалтером компании. После нескольких общих фраз "руководитель" дает поручение перевести средства на указанные в сообщении реквизиты. Если подчиненный не замечает подмену и выполняет задачу, деньги компании уходят на счета дропов - людей, которые обналичивают и переводят похищенные кибермошенниками средства.
"Кибермошенники реже обманывают юридических лиц, чем физических, однако украденные суммы в этих случаях значительно больше. Теперь появился новый способ мошенничества через создание фейкового аккаунта руководителя компании в мессенджерах. "Сбер" успешно выявляет такие схемы, и фрод-мониторинг банка уже дополнен знанием об этом виде мошенничества", - прокомментировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Он отметил, что стоит обращать внимание на то, почему вдруг у руководителя появился новый телефон и аккаунт в мессенджере, почему в нем скрыты данные, почему директор мог странно обратиться в переписке. "Должны насторожить любые изменения, особенно если они касаются материально ответственных сотрудников компании. Чтобы не оказаться жертвой преступников, лучше лично связаться с руководителем и уточнить все вопросы с ним по телефону или при очной встрече", - подытожил Кузнецов.
Сбер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков
19 января, 10:01
 
Станислав КузнецовСбербанк РоссииСберПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала