https://ria.ru/20240123/sberbank-1922924151.html

Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества

Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 23.01.2024

Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества

Сбербанк выявил новую схему мошенничества в отношении юридических лиц: злоумышленники создают фейковые аккаунты директоров в мессенджерах, а затем пытаются... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:36

2024-01-23T11:36

2024-01-23T11:36

станислав кузнецов

сбербанк россии

сбер

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сбербанк выявил новую схему мошенничества в отношении юридических лиц: злоумышленники создают фейковые аккаунты директоров в мессенджерах, а затем пытаются заставить бухгалтера перевести деньги на сторонний счет, говорится в сообщении банка. "Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества в отношении корпоративных клиентов. Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта", - отмечается в сообщении. Затем с фейкового аккаунта мошенники начинают переписку с бухгалтером компании. После нескольких общих фраз "руководитель" дает поручение перевести средства на указанные в сообщении реквизиты. Если подчиненный не замечает подмену и выполняет задачу, деньги компании уходят на счета дропов - людей, которые обналичивают и переводят похищенные кибермошенниками средства. "Кибермошенники реже обманывают юридических лиц, чем физических, однако украденные суммы в этих случаях значительно больше. Теперь появился новый способ мошенничества через создание фейкового аккаунта руководителя компании в мессенджерах. "Сбер" успешно выявляет такие схемы, и фрод-мониторинг банка уже дополнен знанием об этом виде мошенничества", - прокомментировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил, что стоит обращать внимание на то, почему вдруг у руководителя появился новый телефон и аккаунт в мессенджере, почему в нем скрыты данные, почему директор мог странно обратиться в переписке. "Должны насторожить любые изменения, особенно если они касаются материально ответственных сотрудников компании. Чтобы не оказаться жертвой преступников, лучше лично связаться с руководителем и уточнить все вопросы с ним по телефону или при очной встрече", - подытожил Кузнецов.

https://ria.ru/20240119/sberbank-1922264119.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер, происшествия