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ЕС столкнулся с трудностями при работе над новыми санкциями, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2024
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11:06 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/sanktsii-1922907651.html
ЕС столкнулся с трудностями при работе над новыми санкциями, пишут СМИ
ЕС столкнулся с трудностями при работе над новыми санкциями, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2024
ЕС столкнулся с трудностями при работе над новыми санкциями, пишут СМИ
ЕС испытывает трудности в составлении новых мер против РФ, так как "все крупные объекты" уже находятся под санкциями или недоступны, пишет газета Politico со... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:06
2024-01-23T11:06
евросоюз
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ЕС испытывает трудности в составлении новых мер против РФ, так как "все крупные объекты" уже находятся под санкциями или недоступны, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. Как заявил изданию неназванный дипломат ЕС по теме подготовки нового пакета санкций против России, самая большая проблема заключается в том, что "все крупные объекты уже находятся под санкциями" или речь идет о других крупных объектах " которые недоступны, как ядерная энергетика или сжиженный природный газ". Издание напоминает, что ряд стран ЕС, в том числе Венгрия, выступили против введения санкций в отношении российского ядерного сектора. Кроме того, многие европейские страны, включая Германию, не хотят санкций в отношении российского СПГ. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России, которые собирается принять к 24 февраля. В декабре совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. В МИД РФ заявили, что в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html
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евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии
Евросоюз, В мире, Россия, Санкции в отношении России
ЕС столкнулся с трудностями при работе над новыми санкциями, пишут СМИ

Politico: ЕС понял, что крупные российские объекты уже находятся под санкциями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ЕС испытывает трудности в составлении новых мер против РФ, так как "все крупные объекты" уже находятся под санкциями или недоступны, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
Как заявил изданию неназванный дипломат ЕС по теме подготовки нового пакета санкций против России, самая большая проблема заключается в том, что "все крупные объекты уже находятся под санкциями" или речь идет о других крупных объектах " которые недоступны, как ядерная энергетика или сжиженный природный газ".
Издание напоминает, что ряд стран ЕС, в том числе Венгрия, выступили против введения санкций в отношении российского ядерного сектора. Кроме того, многие европейские страны, включая Германию, не хотят санкций в отношении российского СПГ.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России, которые собирается принять к 24 февраля.
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В декабре совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.
В МИД РФ заявили, что в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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