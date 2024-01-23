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У Сахалина прогнозируют шторм с волнами более шести метров
У Сахалина прогнозируют шторм с волнами более шести метров - РИА Новости, 23.01.2024
У Сахалина прогнозируют шторм с волнами более шести метров
Сильный шторм с высотой волн более 6 метров ожидается на юге Татарского пролива в ночь на среду, сообщает агентство по делам ГО и ЧС, пожарной безопасности... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T06:39
2024-01-23T06:39
2024-01-23T06:39
южно-сахалинск
происшествия
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 янв – РИА Новости. Сильный шторм с высотой волн более 6 метров ожидается на юге Татарского пролива в ночь на среду, сообщает агентство по делам ГО и ЧС, пожарной безопасности Сахалинской области. "В ночь на 24 января на юге Татарского пролива ожидается сильное волнение 6 метров и более. Очень быстрое обледенение судов (2 см/ч и более). Явления сохранятся до 26 января", - отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале. Спасатели объявили на 23 января в восьми муниципалитетах юга Сахалина, в том числе в Южно-Сахалинске, экстренное предупреждение из-за очередного циклона. Паромная переправа Ванино – Холмск с понедельника закрыта на четверо суток из-за шторма в Татарском проливе. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде, задержано или отменено более 20 рейсов по нескольким направлениям. Приостановлено автобусное движение на ряде участков федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха.
https://ria.ru/20240101/tsunami-1919353209.html
южно-сахалинск
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южно-сахалинск, происшествия, сахалин, сахалинская область
Южно-Сахалинск, Происшествия, Сахалин, Сахалинская область
У Сахалина прогнозируют шторм с волнами более шести метров
В Татарском проливе у Сахалина прогнозируют волны высотой более шести метров