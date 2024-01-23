https://ria.ru/20240123/ryboproduktsiya-1922873473.html

Экспорт рыбопродукции с Дальнего Востока побил рекорд 2019 года

Экспорт рыбопродукции с Дальнего Востока побил рекорд 2019 года - РИА Новости, 23.01.2024

Экспорт рыбопродукции с Дальнего Востока побил рекорд 2019 года

Почти 30 тысяч тонн рыбопродукции оформлено на экспорт на Дальнем Востоке с начала года, это самое большое количество таких грузов с 2019 года, сообщает... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T04:24

2024-01-23T04:24

2024-01-23T04:24

дальний восток

приморский край

сахалинская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Почти 30 тысяч тонн рыбопродукции оформлено на экспорт на Дальнем Востоке с начала года, это самое большое количество таких грузов с 2019 года, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. "С начала января 2024 года из Приморского края и Сахалинской области оформлено на экспорт 683 партии рыбы и морепродуктов общим весом 29,2 тысячи тонн. Начиная с 2019 года это самое большое количество рыбопродукции, оформленной на экспорт в январе", - говорится в сообщении. Продукцию отправляли в разные страны мира. В Китай оформлено 22,5 тысячи тонн рыбопродукции, в Южную Корею – 6,1 тысячи, в Японию – 0,6 тысячи. Также небольшие партии рыбы и морепродуктов в январе поставляли в ОАЭ, Тайвань и Израиль. В управлении РИА Новости уточнили, что за аналогичный период января 2023 года экспорт составил чуть более 12 тысяч тонн, оформлено 443 партии рыбопродукции. Больше всего у импортеров востребованы минтай, треска и живой краб.

https://ria.ru/20240119/ryba-1922215203.html

дальний восток

приморский край

сахалинская область

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дальний восток, приморский край, сахалинская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика