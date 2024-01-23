https://ria.ru/20240123/ryadovoy-1922861794.html

Российский боец в одиночку вынудил отступить диверсионную группу ВСУ

Российский боец в одиночку вынудил отступить диверсионную группу ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024

Российский боец в одиночку вынудил отступить диверсионную группу ВСУ

Рядовой Игорь Трофимов сорвал попытку диверсионной группы ВСУ проникнуть в тыл российских войск, уничтожив большую часть живой силы противника и вынудив его... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T00:12

2024-01-23T00:12

2024-01-23T00:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Рядовой Игорь Трофимов сорвал попытку диверсионной группы ВСУ проникнуть в тыл российских войск, уничтожив большую часть живой силы противника и вынудив его отступить, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, рядовой Игорь Трофимов, действуя в составе мотострелкового подразделения, выполнял задачу по несению службы на сторожевых постах. "Украинские боевики предприняли попытку силами диверсионной группы проникнуть в тыл наших войск. Игорь, заняв выгодную позицию, из штатного оружия уничтожил большую часть живой силы противника, вынудив его отступить", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, также рядовой Трофимов применял нестандартные подходы в оборудовании позиций, что позволило во время минометных и артиллерийских обстрелов со стороны противника сохранить жизни российских военнослужащих, сберечь вооружение и военную технику.

https://ria.ru/20240114/boets-1921272087.html

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вооруженные силы украины, россия