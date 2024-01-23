https://ria.ru/20240123/rusofobiya-1923000284.html

В парламенте Словакии пообещали остановить распространение русофобии

В парламенте Словакии пообещали остановить распространение русофобии - РИА Новости, 23.01.2024

В парламенте Словакии пообещали остановить распространение русофобии

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага пообещал сделать все, чтобы остановить распространение русофобии в республике. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:41

2024-01-23T15:41

2024-01-23T15:47

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БРАТИСЛАВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага пообещал сделать все, чтобы остановить распространение русофобии в республике. "Мы никогда не забудем жертву русского народа во Второй мировой войне и сделаем все, чтобы остановить экстремистов, которые распространяют больную русофобию и другие фашистские нарративы против России", - написал Блага во вторник в своем Telegram-канале. Он отметил, что у Словакии должны быть дружеские отношения со всеми четырьмя сторонами мира. "Такова наша программа. И поэтому для меня было честью встретиться с послами Китая, Вьетнама и, конечно, России. Да, Восток для нас является важным партнером, а страны БРИКС, тон в которых задают Россия и Китай, представляют будущее глобальной экономики", - добавил Блага. Он отметил, что Словакия должна иметь также хорошее экономическое сотрудничество на Востоке, а это касается и России.

https://ria.ru/20231228/rusofobiya-1918855556.html

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