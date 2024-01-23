https://ria.ru/20240123/rudenya-1923009322.html

Руденя поставил задачи по сохранению объектов культурного наследия

Руденя поставил задачи по сохранению объектов культурного наследия - РИА Новости, 23.01.2024

Руденя поставил задачи по сохранению объектов культурного наследия

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства поставил задачи по сохранению и государственной охране объектов культурного... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:06

2024-01-23T16:06

2024-01-23T16:06

тверская область

тверь

игорь руденя

калязин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства поставил задачи по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба правительства региона. Заседание под руководством губернатора прошло во вторник. Первым вопросом рассмотрены итоги реализации в текущем году государственной программы по сохранению, популяризации и государственной охране культурного наследия, а также задачи на 2024-й и плановый период до 2029 года. Губернатор напомнил, что культурное, духовное наследие страны определено президентом РФ ключевым фактором сохранения национальной идентичности. "Глава государства отмечал необходимость активнее вести работу по реставрации объектов культурного наследия и их вовлечению в хозяйственный оборот в регионах. Наша область по праву гордится тем, что в Верхневолжье находится большое количество таких объектов. Это серьезный ресурс для работы, в том числе по духовно-нравственному воспитанию. Важно, чтобы каждое новое поколение не только строило новое, но и сохраняло наше богатое наследие", – цитирует пресс-служба Руденю. Всего в Тверской области насчитывается более 10 тысяч объектов культурного наследия: 3270 памятников архитектуры, 1289 – истории и монументального искусства, 5920 – археологии. За прошедшие несколько лет отреставрированы важнейшие достопримечательности: колокольня Николаевского собора в Калязине, драматический театр и музей Салтыкова-Щедрина в Твери, краеведческий музей в Бежецке, усадьба Василево, Входоиерусалимский собор в Торжке и другие объекты. Глава региона подчеркнул, что необходимо обеспечить завершение реставрации памятников истории и культуры к знаменательным датам: 950-летию первого летописного упоминания города Торопца и 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Кроме того, в 2024-2025 годах должна быть проведена реставрация значительного количества объектов в Бежецке, Весьегонске, Твери, Вышнем Волочке, Калязине и других муниципалитетах. Также среди актуальных задач, поставленных главой региона, – активное вовлечение объектов в хозяйственный оборот и привлечение частных средств для восстановления достопримечательностей Верхневолжья. Так, в здании в областном центре, где располагался кинотеатр "Вулкан", после проведения восстановительных работ планируется открыть музей, посвященный тверскому краеведу Вячеславу Михайловичу Воробьеву. В настоящее время готовится проект реставрации и дальнейшего развития Дома Дворянского собрания (Дома офицеров), Дворца пионеров в Твери. При обсуждении вопроса Руденя прокомментировал реализацию проекта по созданию в Твери культурно-исторического кластера "Речной". "Мы приняли решение о восстановлении и Речного вокзала, и Отроч монастыря. У нас сохранился Успенский собор, который являлся одним из центральных соборов обители. По Речному вокзалу есть все замеры, сейчас идут археологические раскопки", – приводит пресс-служба слова Рудени.

https://ria.ru/20240115/proforientatsiya-1921426245.html

https://ria.ru/20240112/rudenya-1921000128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, калязин