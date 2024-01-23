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Ростехнадзор ввел режим постоянного надзора за шахтами в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.01.2024
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12:01 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/rostekhnadzor-1922932312.html
Ростехнадзор ввел режим постоянного надзора за шахтами в ДНР и ЛНР
Ростехнадзор ввел режим постоянного надзора за шахтами в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.01.2024
Ростехнадзор ввел режим постоянного надзора за шахтами в ДНР и ЛНР
Ростехнадзор в рамках контроля за промышленной безопасностью ввел режим постоянного надзора за угольными шахтами в Донецкой и Луганской народных республиках,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:01
2024-01-23T12:01
луганская народная республика
александр трембицкий
михаил мишустин
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
евразийский экономический союз
магатэ
экономика
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Ростехнадзор в рамках контроля за промышленной безопасностью ввел режим постоянного надзора за угольными шахтами в Донецкой и Луганской народных республиках, готовит программы их модернизации, сообщил руководитель ведомства Александр Трембицкий. "В рамках ваших поручений основное внимание было уделено, конечно, шахтам на территории Луганской и Донецкой республик. Мы уже ввели там режим постоянного надзора без применения административных штрафов. Хорошо понимая их техническое состояние, делаем программы модернизации шахт. Естественно, работаем с потенциальными инвесторами в этом направлении", - сказал он на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным. В целом же Ростехнадзор в новых регионах проводит идентификацию, инвентаризацию всех опасных производственных объектов: проверяет их техническое состояние и нормативное соответствие требованиям российского законодательства и ЕАЭС. "Идентифицировали порядка 800 опасных производственных объектов. Около 200 из них уже зарегистрированы в российском реестре опасных производственных объектов", - заметил глава ведомства, добавив, что предприятиям, которые полностью соответствуют требованиям российского законодательства, начали выдавать лицензии. Что касается Запорожской атомной станции, то инспекторы Ростехнадзора находятся там круглосуточно, ежедневно проводятся брифинги с представителями МАГАТЭ, напомнил он. В рамках российского законодательства в 2023 году на ЗАЭС было проведено более 200 инспекционных проверок.
https://ria.ru/20240119/dokuchaevsk-1922242373.html
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луганская народная республика, александр трембицкий, михаил мишустин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), евразийский экономический союз, магатэ, экономика
Луганская Народная Республика, Александр Трембицкий, Михаил Мишустин, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Евразийский экономический союз, МАГАТЭ, Экономика
Ростехнадзор ввел режим постоянного надзора за шахтами в ДНР и ЛНР

Ростехнадзор готовит программы модернизации шахт в ДНР и ЛНР

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШахтер в забое шахты имени С. М. Кирова в Донецкой области
Шахтер в забое шахты имени С. М. Кирова в Донецкой области
© Константин Михальчевский
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Шахтер в забое шахты имени С. М. Кирова в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Ростехнадзор в рамках контроля за промышленной безопасностью ввел режим постоянного надзора за угольными шахтами в Донецкой и Луганской народных республиках, готовит программы их модернизации, сообщил руководитель ведомства Александр Трембицкий.
"В рамках ваших поручений основное внимание было уделено, конечно, шахтам на территории Луганской и Донецкой республик. Мы уже ввели там режим постоянного надзора без применения административных штрафов. Хорошо понимая их техническое состояние, делаем программы модернизации шахт. Естественно, работаем с потенциальными инвесторами в этом направлении", - сказал он на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.
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В целом же Ростехнадзор в новых регионах проводит идентификацию, инвентаризацию всех опасных производственных объектов: проверяет их техническое состояние и нормативное соответствие требованиям российского законодательства и ЕАЭС.
"Идентифицировали порядка 800 опасных производственных объектов. Около 200 из них уже зарегистрированы в российском реестре опасных производственных объектов", - заметил глава ведомства, добавив, что предприятиям, которые полностью соответствуют требованиям российского законодательства, начали выдавать лицензии.
Что касается Запорожской атомной станции, то инспекторы Ростехнадзора находятся там круглосуточно, ежедневно проводятся брифинги с представителями МАГАТЭ, напомнил он. В рамках российского законодательства в 2023 году на ЗАЭС было проведено более 200 инспекционных проверок.
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