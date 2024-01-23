https://ria.ru/20240123/rostekhnadzor-1922932312.html

Ростехнадзор ввел режим постоянного надзора за шахтами в ДНР и ЛНР

Ростехнадзор ввел режим постоянного надзора за шахтами в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.01.2024

Ростехнадзор ввел режим постоянного надзора за шахтами в ДНР и ЛНР

Ростехнадзор в рамках контроля за промышленной безопасностью ввел режим постоянного надзора за угольными шахтами в Донецкой и Луганской народных республиках,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:01

2024-01-23T12:01

2024-01-23T12:01

луганская народная республика

александр трембицкий

михаил мишустин

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

евразийский экономический союз

магатэ

экономика

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Ростехнадзор в рамках контроля за промышленной безопасностью ввел режим постоянного надзора за угольными шахтами в Донецкой и Луганской народных республиках, готовит программы их модернизации, сообщил руководитель ведомства Александр Трембицкий. "В рамках ваших поручений основное внимание было уделено, конечно, шахтам на территории Луганской и Донецкой республик. Мы уже ввели там режим постоянного надзора без применения административных штрафов. Хорошо понимая их техническое состояние, делаем программы модернизации шахт. Естественно, работаем с потенциальными инвесторами в этом направлении", - сказал он на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным. В целом же Ростехнадзор в новых регионах проводит идентификацию, инвентаризацию всех опасных производственных объектов: проверяет их техническое состояние и нормативное соответствие требованиям российского законодательства и ЕАЭС. "Идентифицировали порядка 800 опасных производственных объектов. Около 200 из них уже зарегистрированы в российском реестре опасных производственных объектов", - заметил глава ведомства, добавив, что предприятиям, которые полностью соответствуют требованиям российского законодательства, начали выдавать лицензии. Что касается Запорожской атомной станции, то инспекторы Ростехнадзора находятся там круглосуточно, ежедневно проводятся брифинги с представителями МАГАТЭ, напомнил он. В рамках российского законодательства в 2023 году на ЗАЭС было проведено более 200 инспекционных проверок.

https://ria.ru/20240119/dokuchaevsk-1922242373.html

https://ria.ru/20230305/kombayn-1855946817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, александр трембицкий, михаил мишустин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), евразийский экономический союз, магатэ, экономика