Ростехнадзор ввел режим постоянного надзора за шахтами в ДНР и ЛНР
Ростехнадзор готовит программы модернизации шахт в ДНР и ЛНР
© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШахтер в забое шахты имени С. М. Кирова в Донецкой области
© Константин Михальчевский
Шахтер в забое шахты имени С. М. Кирова в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Ростехнадзор в рамках контроля за промышленной безопасностью ввел режим постоянного надзора за угольными шахтами в Донецкой и Луганской народных республиках, готовит программы их модернизации, сообщил руководитель ведомства Александр Трембицкий.
"В рамках ваших поручений основное внимание было уделено, конечно, шахтам на территории Луганской и Донецкой республик. Мы уже ввели там режим постоянного надзора без применения административных штрафов. Хорошо понимая их техническое состояние, делаем программы модернизации шахт. Естественно, работаем с потенциальными инвесторами в этом направлении", - сказал он на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.
В целом же Ростехнадзор в новых регионах проводит идентификацию, инвентаризацию всех опасных производственных объектов: проверяет их техническое состояние и нормативное соответствие требованиям российского законодательства и ЕАЭС.
"Идентифицировали порядка 800 опасных производственных объектов. Около 200 из них уже зарегистрированы в российском реестре опасных производственных объектов", - заметил глава ведомства, добавив, что предприятиям, которые полностью соответствуют требованиям российского законодательства, начали выдавать лицензии.
Что касается Запорожской атомной станции, то инспекторы Ростехнадзора находятся там круглосуточно, ежедневно проводятся брифинги с представителями МАГАТЭ, напомнил он. В рамках российского законодательства в 2023 году на ЗАЭС было проведено более 200 инспекционных проверок.