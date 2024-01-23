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Верхушка украинских чиновников может лишиться гражданства, заявил Рогов - РИА Новости, 23.01.2024
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16:50 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/rogov-1923026456.html
Верхушка украинских чиновников может лишиться гражданства, заявил Рогов
Верхушка украинских чиновников может лишиться гражданства, заявил Рогов - РИА Новости, 23.01.2024
Верхушка украинских чиновников может лишиться гражданства, заявил Рогов
Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, комментируя украинский законопроект о множественном гражданстве,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:50
2024-01-23T16:50
владимир рогов
авдеевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, комментируя украинский законопроект о множественном гражданстве, заявил, что верхушке украинских чиновников грозит лишение паспортов, так как никто из них не сможет сдать обязательный экзамен по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком. Ранее Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. При этом, по данным издания "Страна.ua", законопроект предусматривает, что украинцев лишат гражданства Украины в случае добровольного получения российского паспорта, несдачи экзаменов по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком. Еще одно основание для лишения украинского гражданства - служба по контракту в "государстве-агрессоре или государстве-оккупанте". "Верхушка режима Зеленского гарантированно лишится паспортов, так как точно не сможет сдать экзамены по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, по его словам, данный законопроект в значительной степени облегчает принятие российского гражданства жителями временно оккупированных режимом Зеленского территорий. "Люди получат шанс с легкостью избавиться от аусвайса, этого оккупационного документа с вилкой на обложке. И это будет происходить автоматически при получении российского гражданства. Это хорошая возможность для людей не попасть под могилизацию и не быть отправленными на убой под Авдеевку и на другие участки фронта", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240123/germaniya-1922979859.html
https://ria.ru/20240119/voyna-1922430671.html
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владимир рогов, авдеевка, владимир зеленский
Владимир Рогов, Авдеевка, Владимир Зеленский
Верхушка украинских чиновников может лишиться гражданства, заявил Рогов

Рогов: верхушке украинских чиновников грозит лишение паспортов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, комментируя украинский законопроект о множественном гражданстве, заявил, что верхушке украинских чиновников грозит лишение паспортов, так как никто из них не сможет сдать обязательный экзамен по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. При этом, по данным издания "Страна.ua", законопроект предусматривает, что украинцев лишат гражданства Украины в случае добровольного получения российского паспорта, несдачи экзаменов по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком. Еще одно основание для лишения украинского гражданства - служба по контракту в "государстве-агрессоре или государстве-оккупанте".
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"Верхушка режима Зеленского гарантированно лишится паспортов, так как точно не сможет сдать экзамены по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком", - сказал Рогов РИА Новости.
При этом, по его словам, данный законопроект в значительной степени облегчает принятие российского гражданства жителями временно оккупированных режимом Зеленского территорий.
"Люди получат шанс с легкостью избавиться от аусвайса, этого оккупационного документа с вилкой на обложке. И это будет происходить автоматически при получении российского гражданства. Это хорошая возможность для людей не попасть под могилизацию и не быть отправленными на убой под Авдеевку и на другие участки фронта", - подчеркнул Рогов.
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