https://ria.ru/20240123/pvo-1922954756.html

Российская ПВО за сутки сбила 56 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 56 украинских дронов - РИА Новости, 23.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила 56 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 56 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:28

2024-01-23T13:28

2024-01-23T13:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

клещеевка

марьинка (днр)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 56 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Куземовка, Нырково, Верхнекаменка Луганской народной республики, Белогоровка, Клещеевка, Терны, Марьинка Донецкой народной республики, Грозовое Запорожской области, Виноградное Херсонской области, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11089 беспилотных летательных аппаратов, 451 зенитный ракетный комплекс, 14743 танка и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7830 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17751 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240123/udar-1922952505.html

россия

клещеевка

марьинка (днр)

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, клещеевка, марьинка (днр)