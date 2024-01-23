Российская ПВО за сутки сбила 56 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 56 украинских дронов и снаряд HIMARS
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 56 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Куземовка, Нырково, Верхнекаменка Луганской народной республики, Белогоровка, Клещеевка, Терны, Марьинка Донецкой народной республики, Грозовое Запорожской области, Виноградное Херсонской области, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11089 беспилотных летательных аппаратов, 451 зенитный ракетный комплекс, 14743 танка и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7830 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17751 единица специальной военной автомобильной техники.