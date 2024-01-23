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Российская ПВО за сутки сбила 56 украинских дронов - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/pvo-1922954756.html
Российская ПВО за сутки сбила 56 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 56 украинских дронов - РИА Новости, 23.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила 56 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 56 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:28
2024-01-23T13:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
клещеевка
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 56 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Куземовка, Нырково, Верхнекаменка Луганской народной республики, Белогоровка, Клещеевка, Терны, Марьинка Донецкой народной республики, Грозовое Запорожской области, Виноградное Херсонской области, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11089 беспилотных летательных аппаратов, 451 зенитный ракетный комплекс, 14743 танка и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7830 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17751 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240123/udar-1922952505.html
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безопасность, россия, клещеевка, марьинка (днр)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Клещеевка, Марьинка (ДНР)
Российская ПВО за сутки сбила 56 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 56 украинских дронов и снаряд HIMARS

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 56 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Куземовка, Нырково, Верхнекаменка Луганской народной республики, Белогоровка, Клещеевка, Терны, Марьинка Донецкой народной республики, Грозовое Запорожской области, Виноградное Херсонской области, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11089 беспилотных летательных аппаратов, 451 зенитный ракетный комплекс, 14743 танка и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7830 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17751 единица специальной военной автомобильной техники.
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