https://ria.ru/20240123/putin-1923039960.html

Семья должна быть в центре государственной политики, заявил Путин

Семья должна быть в центре государственной политики, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2024

Семья должна быть в центре государственной политики, заявил Путин

Семья должна быть в центре государственной политики в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:35

2024-01-23T17:35

2024-01-23T17:45

владимир путин

россия

общество

год семьи

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Семья должна быть в центре государственной политики в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Убежден, что результаты, эффективность работы власти должны оцениваться прежде всего исходя из интересов семьи, роста ее благосостояния. Именно семья должна быть в центре всей государственной политики. Ну мы и стараемся так поступать", - сказал Путин, выступая на всероссийском семейном форуме "Родные – Любимые".Он отметил, что содержательные инициативы и предложения граждан, направленные на поддержку семьи, обязательно будут востребованы. "Мы обязательно будем над всеми вашими идеями и предложениями работать", - пообещал Путин участникам форума.

https://ria.ru/20240123/putin-1923023521.html

россия

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владимир путин, россия, общество, год семьи