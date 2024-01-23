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Семья должна быть в центре государственной политики, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2024
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17:35 23.01.2024 (обновлено: 17:45 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/putin-1923039960.html
Семья должна быть в центре государственной политики, заявил Путин
Семья должна быть в центре государственной политики, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2024
Семья должна быть в центре государственной политики, заявил Путин
Семья должна быть в центре государственной политики в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:35
2024-01-23T17:45
владимир путин
россия
общество
год семьи
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Семья должна быть в центре государственной политики в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Убежден, что результаты, эффективность работы власти должны оцениваться прежде всего исходя из интересов семьи, роста ее благосостояния. Именно семья должна быть в центре всей государственной политики. Ну мы и стараемся так поступать", - сказал Путин, выступая на всероссийском семейном форуме "Родные – Любимые".Он отметил, что содержательные инициативы и предложения граждан, направленные на поддержку семьи, обязательно будут востребованы. "Мы обязательно будем над всеми вашими идеями и предложениями работать", - пообещал Путин участникам форума.
https://ria.ru/20240123/putin-1923023521.html
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владимир путин, россия, общество, год семьи
Владимир Путин, Россия, Общество, Год семьи
Семья должна быть в центре государственной политики, заявил Путин

Путин: семья должна быть в центре государственной политики в России

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Семья должна быть в центре государственной политики в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Убежден, что результаты, эффективность работы власти должны оцениваться прежде всего исходя из интересов семьи, роста ее благосостояния. Именно семья должна быть в центре всей государственной политики. Ну мы и стараемся так поступать", - сказал Путин, выступая на всероссийском семейном форуме "Родные – Любимые".
Он отметил, что содержательные инициативы и предложения граждан, направленные на поддержку семьи, обязательно будут востребованы. "Мы обязательно будем над всеми вашими идеями и предложениями работать", - пообещал Путин участникам форума.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Семья года и Это у нас семейное в рамках Всероссийского семейного форума Родные – Любимые - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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