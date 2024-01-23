https://ria.ru/20240123/putin-1923034928.html
Жога собрал наказы для кандидата в президенты Путина
Жога собрал наказы для кандидата в президенты Путина - РИА Новости, 23.01.2024
Жога собрал наказы для кандидата в президенты Путина
Жители новых российских регионов в основном передают кандидату в президенты России Владимиру Путину просьбы о повышении социального уровня жизни, сообщил... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:23
2024-01-23T17:23
2024-01-23T17:23
общество
херсонская область
россия
геническ
владимир путин
артем жога
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ГЕНИЧЕСК, 23 янв - РИА Новости. Жители новых российских регионов в основном передают кандидату в президенты России Владимиру Путину просьбы о повышении социального уровня жизни, сообщил журналистам сопредседатель центрального избирательного штаба Путина Артем Жога, пообещав передать все наказы главе государства. Жога посетил Херсонскую область и пообщался с региональными доверенными лицами Путина и представителями волонтерских организаций. "Если обобщить все наказы и о чем мы разговариваем с избирателями, с жителями этих (новых) регионов: ну, в основном, об улучшении социального уровня жизни наших граждан. Опять же, благодарность, что открываются МФЦ центры, открываются отделения фонда "Защитники Отечества", который поддерживает наших ребят, вернувшихся с фронта, их семьи. Опять же, высказывают благодарность за то, что наконец-то появились дороги, наконец-то открываются и ремонтируются школы и (детские) садики. В основном, благодарность", - сказал Жога. По его словам, в городе Геническе Херсонской области студенты и педагоги медицинского колледжа высказали пожелание расширить и отремонтировать аудитории учебного заведения. "Мы уже с этими наказами выступим перед Владимиром Владимировичем и, так сказать, выскажем общую тенденцию, общую проблему всех регионов нашей большой страны", - отметил Жога.
https://ria.ru/20240120/putin-1922499777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, херсонская область , россия, геническ, владимир путин, артем жога, выборы президента рф
Общество, Херсонская область , Россия, Геническ, Владимир Путин, Артем Жога, Выборы президента РФ
Жога собрал наказы для кандидата в президенты Путина
Жога пообещал передать Путину наказы от жителей новых регионов
ГЕНИЧЕСК, 23 янв - РИА Новости. Жители новых российских регионов в основном передают кандидату в президенты России Владимиру Путину просьбы о повышении социального уровня жизни, сообщил журналистам сопредседатель центрального избирательного штаба Путина Артем Жога, пообещав передать все наказы главе государства.
Жога посетил Херсонскую область
и пообщался с региональными доверенными лицами Путина и представителями волонтерских организаций.
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"Если обобщить все наказы и о чем мы разговариваем с избирателями, с жителями этих (новых) регионов: ну, в основном, об улучшении социального уровня жизни наших граждан. Опять же, благодарность, что открываются МФЦ центры, открываются отделения фонда "Защитники Отечества", который поддерживает наших ребят, вернувшихся с фронта, их семьи. Опять же, высказывают благодарность за то, что наконец-то появились дороги, наконец-то открываются и ремонтируются школы и (детские) садики. В основном, благодарность", - сказал Жога.
По его словам, в городе Геническе
Херсонской области студенты и педагоги медицинского колледжа высказали пожелание расширить и отремонтировать аудитории учебного заведения.
"Мы уже с этими наказами выступим перед Владимиром Владимировичем и, так сказать, выскажем общую тенденцию, общую проблему всех регионов нашей большой страны", - отметил Жога.
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