https://ria.ru/20240123/putin-1923034928.html

Жога собрал наказы для кандидата в президенты Путина

Жога собрал наказы для кандидата в президенты Путина - РИА Новости, 23.01.2024

Жога собрал наказы для кандидата в президенты Путина

Жители новых российских регионов в основном передают кандидату в президенты России Владимиру Путину просьбы о повышении социального уровня жизни, сообщил... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:23

2024-01-23T17:23

2024-01-23T17:23

общество

херсонская область

россия

геническ

владимир путин

артем жога

выборы президента рф

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ГЕНИЧЕСК, 23 янв - РИА Новости. Жители новых российских регионов в основном передают кандидату в президенты России Владимиру Путину просьбы о повышении социального уровня жизни, сообщил журналистам сопредседатель центрального избирательного штаба Путина Артем Жога, пообещав передать все наказы главе государства. Жога посетил Херсонскую область и пообщался с региональными доверенными лицами Путина и представителями волонтерских организаций. "Если обобщить все наказы и о чем мы разговариваем с избирателями, с жителями этих (новых) регионов: ну, в основном, об улучшении социального уровня жизни наших граждан. Опять же, благодарность, что открываются МФЦ центры, открываются отделения фонда "Защитники Отечества", который поддерживает наших ребят, вернувшихся с фронта, их семьи. Опять же, высказывают благодарность за то, что наконец-то появились дороги, наконец-то открываются и ремонтируются школы и (детские) садики. В основном, благодарность", - сказал Жога. По его словам, в городе Геническе Херсонской области студенты и педагоги медицинского колледжа высказали пожелание расширить и отремонтировать аудитории учебного заведения. "Мы уже с этими наказами выступим перед Владимиром Владимировичем и, так сказать, выскажем общую тенденцию, общую проблему всех регионов нашей большой страны", - отметил Жога.

https://ria.ru/20240120/putin-1922499777.html

https://ria.ru/20240117/putin-1921909479.html

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россия

геническ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, херсонская область , россия, геническ, владимир путин, артем жога, выборы президента рф