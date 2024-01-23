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Государство будет делать все, чтобы поддержать бойцов СВО, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/putin-1923032168.html
Государство будет делать все, чтобы поддержать бойцов СВО, заявил Путин
Государство будет делать все, чтобы поддержать бойцов СВО, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2024
Государство будет делать все, чтобы поддержать бойцов СВО, заявил Путин
Государство будет делать все, для того чтобы поддержать бойцов СВО после их возвращения в гражданскую жизнь, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:14
2024-01-23T17:14
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Государство будет делать все, для того чтобы поддержать бойцов СВО после их возвращения в гражданскую жизнь, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Я очень рассчитываю на то, что и наши ребята, которые сегодня выполняют свой долг в рамках специальной военной операции, подавляющее большинство из них вернется в гражданскую жизнь и тоже, не просто себя найдут, а будут успешными. Государство должно и будет делать все, что от нас зависит, для того чтобы их поддержать", - сказал он в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
https://ria.ru/20240122/turchak-1922747523.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Государство будет делать все, чтобы поддержать бойцов СВО, заявил Путин

Путин: государство сделает все, чтобы поддержать бойцов СВО после их возвращения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов
Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Государство будет делать все, для того чтобы поддержать бойцов СВО после их возвращения в гражданскую жизнь, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Я очень рассчитываю на то, что и наши ребята, которые сегодня выполняют свой долг в рамках специальной военной операции, подавляющее большинство из них вернется в гражданскую жизнь и тоже, не просто себя найдут, а будут успешными. Государство должно и будет делать все, что от нас зависит, для того чтобы их поддержать", - сказал он в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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