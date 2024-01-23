https://ria.ru/20240123/putin-1923032168.html

Государство будет делать все, чтобы поддержать бойцов СВО, заявил Путин

Государство будет делать все, чтобы поддержать бойцов СВО, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2024

Государство будет делать все, чтобы поддержать бойцов СВО, заявил Путин

Государство будет делать все, для того чтобы поддержать бойцов СВО после их возвращения в гражданскую жизнь, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:14

2024-01-23T17:14

2024-01-23T17:14

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923021824_0:117:3105:1865_1920x0_80_0_0_3f2db5bdcca974785bd51759c1e9adce.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Государство будет делать все, для того чтобы поддержать бойцов СВО после их возвращения в гражданскую жизнь, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Я очень рассчитываю на то, что и наши ребята, которые сегодня выполняют свой долг в рамках специальной военной операции, подавляющее большинство из них вернется в гражданскую жизнь и тоже, не просто себя найдут, а будут успешными. Государство должно и будет делать все, что от нас зависит, для того чтобы их поддержать", - сказал он в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

https://ria.ru/20240122/turchak-1922747523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин