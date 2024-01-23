https://ria.ru/20240123/putin-1923023521.html
Путин призвал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей
Путин призвал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей - РИА Новости, 23.01.2024
Путин призвал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, рассуждая о мерах поддержки многодетных семей в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:41
2024-01-23T16:41
2024-01-23T17:17
общество
год семьи
владимир путин
россия
ярославль
дальний восток
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, рассуждая о мерах поддержки многодетных семей в регионах, заявил, что надо провести ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне.В ходе встречи один из членов семей-победителей Владислав Уваров отметил, что в Ярославле каждая многодетная семья один раз может получить в собственность земельный участок. Однако, по его словам, некоторым семьям вручили земельные участки без необходимой инфраструктуры, без дорог и электричества."Нужно провести такую ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне и того, как это исполняется", - отреагировал Путин на рассказ Уварова.Также президент напомнил о программе дальневосточного гектара, отметив, что несмотря на схожую ситуацию, на Дальнем Востоке положение дел постепенно поменялось."Знаете, вот, например, мы в свое время инициировали так называемый дальневосточный гектар, всё тоже самое происходило, но постепенно-постепенно всё-таки ситуация поменялась. Тогда еще, помню, готовили, ну пускай люди возьмут этот гектар, даже если он в каком-то месте, которое не такое уж и привлекательное, могут продать во всяком случае и деньги получить – тоже уже не плохо. Но нужно, конечно, стремиться к тому, чтобы это были обустроенные участки, чтобы там инфраструктура была развитой: и энергетическая, дорожная сеть и так далее", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240123/ukaz-1923024876.html
https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, год семьи, владимир путин, россия, ярославль, дальний восток
Общество, Год семьи, Владимир Путин, Россия, Ярославль, Дальний Восток
Путин призвал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей
Путин призвал проверить меры поддержки многодетных семей на региональном уровне
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, рассуждая о мерах поддержки многодетных семей в регионах, заявил, что надо провести ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне.
В ходе встречи один из членов семей-победителей Владислав Уваров отметил, что в Ярославле
каждая многодетная семья один раз может получить в собственность земельный участок. Однако, по его словам, некоторым семьям вручили земельные участки без необходимой инфраструктуры, без дорог и электричества.
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"Нужно провести такую ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне и того, как это исполняется", - отреагировал Путин на рассказ Уварова.
Также президент напомнил о программе дальневосточного гектара, отметив, что несмотря на схожую ситуацию, на Дальнем Востоке
положение дел постепенно поменялось.
"Знаете, вот, например, мы в свое время инициировали так называемый дальневосточный гектар, всё тоже самое происходило, но постепенно-постепенно всё-таки ситуация поменялась. Тогда еще, помню, готовили, ну пускай люди возьмут этот гектар, даже если он в каком-то месте, которое не такое уж и привлекательное, могут продать во всяком случае и деньги получить – тоже уже не плохо. Но нужно, конечно, стремиться к тому, чтобы это были обустроенные участки, чтобы там инфраструктура была развитой: и энергетическая, дорожная сеть и так далее", - добавил Путин.
Путин назвал многодетные семьи опорой России