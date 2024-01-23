Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 23.01.2024 (обновлено: 17:17 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/putin-1923023521.html
Путин призвал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей
Путин призвал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей - РИА Новости, 23.01.2024
Путин призвал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, рассуждая о мерах поддержки многодетных семей в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:41
2024-01-23T17:17
общество
год семьи
владимир путин
россия
ярославль
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923015725_0:72:2981:1749_1920x0_80_0_0_701cfc1a806a027b5bc99fdf98edab8b.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, рассуждая о мерах поддержки многодетных семей в регионах, заявил, что надо провести ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне.В ходе встречи один из членов семей-победителей Владислав Уваров отметил, что в Ярославле каждая многодетная семья один раз может получить в собственность земельный участок. Однако, по его словам, некоторым семьям вручили земельные участки без необходимой инфраструктуры, без дорог и электричества."Нужно провести такую ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне и того, как это исполняется", - отреагировал Путин на рассказ Уварова.Также президент напомнил о программе дальневосточного гектара, отметив, что несмотря на схожую ситуацию, на Дальнем Востоке положение дел постепенно поменялось."Знаете, вот, например, мы в свое время инициировали так называемый дальневосточный гектар, всё тоже самое происходило, но постепенно-постепенно всё-таки ситуация поменялась. Тогда еще, помню, готовили, ну пускай люди возьмут этот гектар, даже если он в каком-то месте, которое не такое уж и привлекательное, могут продать во всяком случае и деньги получить – тоже уже не плохо. Но нужно, конечно, стремиться к тому, чтобы это были обустроенные участки, чтобы там инфраструктура была развитой: и энергетическая, дорожная сеть и так далее", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240123/ukaz-1923024876.html
https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html
россия
ярославль
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923015725_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_97653125a4b4986b5fa26b4267f7e2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, год семьи, владимир путин, россия, ярославль, дальний восток
Общество, Год семьи, Владимир Путин, Россия, Ярославль, Дальний Восток
Путин призвал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей

Путин призвал проверить меры поддержки многодетных семей на региональном уровне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное" в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Семья года и Это у нас семейное в рамках Всероссийского семейного форума Родные – Любимые - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное" в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, рассуждая о мерах поддержки многодетных семей в регионах, заявил, что надо провести ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне.
В ходе встречи один из членов семей-победителей Владислав Уваров отметил, что в Ярославле каждая многодетная семья один раз может получить в собственность земельный участок. Однако, по его словам, некоторым семьям вручили земельные участки без необходимой инфраструктуры, без дорог и электричества.
Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье
Вчера, 16:45
"Нужно провести такую ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне и того, как это исполняется", - отреагировал Путин на рассказ Уварова.
Также президент напомнил о программе дальневосточного гектара, отметив, что несмотря на схожую ситуацию, на Дальнем Востоке положение дел постепенно поменялось.
"Знаете, вот, например, мы в свое время инициировали так называемый дальневосточный гектар, всё тоже самое происходило, но постепенно-постепенно всё-таки ситуация поменялась. Тогда еще, помню, готовили, ну пускай люди возьмут этот гектар, даже если он в каком-то месте, которое не такое уж и привлекательное, могут продать во всяком случае и деньги получить – тоже уже не плохо. Но нужно, конечно, стремиться к тому, чтобы это были обустроенные участки, чтобы там инфраструктура была развитой: и энергетическая, дорожная сеть и так далее", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме Родные – Любимые
Путин назвал многодетные семьи опорой России
Вчера, 16:08
 
ОбществоГод семьиВладимир ПутинРоссияЯрославльДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала