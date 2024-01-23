https://ria.ru/20240123/putin-1923023521.html

Путин призвал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей

Путин призвал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей - РИА Новости, 23.01.2024

Путин призвал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, рассуждая о мерах поддержки многодетных семей в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:41

2024-01-23T16:41

2024-01-23T17:17

общество

год семьи

владимир путин

россия

ярославль

дальний восток

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, рассуждая о мерах поддержки многодетных семей в регионах, заявил, что надо провести ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне.В ходе встречи один из членов семей-победителей Владислав Уваров отметил, что в Ярославле каждая многодетная семья один раз может получить в собственность земельный участок. Однако, по его словам, некоторым семьям вручили земельные участки без необходимой инфраструктуры, без дорог и электричества."Нужно провести такую ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне и того, как это исполняется", - отреагировал Путин на рассказ Уварова.Также президент напомнил о программе дальневосточного гектара, отметив, что несмотря на схожую ситуацию, на Дальнем Востоке положение дел постепенно поменялось."Знаете, вот, например, мы в свое время инициировали так называемый дальневосточный гектар, всё тоже самое происходило, но постепенно-постепенно всё-таки ситуация поменялась. Тогда еще, помню, готовили, ну пускай люди возьмут этот гектар, даже если он в каком-то месте, которое не такое уж и привлекательное, могут продать во всяком случае и деньги получить – тоже уже не плохо. Но нужно, конечно, стремиться к тому, чтобы это были обустроенные участки, чтобы там инфраструктура была развитой: и энергетическая, дорожная сеть и так далее", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240123/ukaz-1923024876.html

https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html

россия

ярославль

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, год семьи, владимир путин, россия, ярославль, дальний восток