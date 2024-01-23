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Церемония начала заливки бетона на АЭС в Египте с участием Путина - РИА Новости, 23.01.2024
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13:31 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/putin-1922920991.html
Церемония начала заливки бетона на АЭС в Египте с участием Путина
Церемония начала заливки бетона на АЭС в Египте с участием Путина - РИА Новости, 23.01.2024
Церемония начала заливки бетона на АЭС в Египте с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:31
2024-01-23T13:31
египет
россия
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.
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Церемония запуска строительства четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" с участием Путина
Церемония запуска строительства четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" с участием Путина
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египет, россия, владимир путин, аэс "эль-дабаа", видео
Египет, Россия, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа"
Церемония начала заливки бетона на АЭС в Египте с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.
2024-01-23T13:31
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Церемония начала заливки бетона на АЭС в Египте с участием Путина

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.
 
ЕгипетРоссияВладимир ПутинАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
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