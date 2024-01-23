https://ria.ru/20240123/putin-1922920991.html
Церемония начала заливки бетона на АЭС в Египте с участием Путина
Церемония начала заливки бетона на АЭС в Египте с участием Путина - РИА Новости, 23.01.2024
Церемония начала заливки бетона на АЭС в Египте с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:31
2024-01-23T13:31
2024-01-23T13:31
египет
россия
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922898604_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99da0567c72ea15dc5313ef51b378339.jpg
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922898604_112:0:1552:1080_1920x0_80_0_0_f62f479322c181c4ee4c4d5dd8862e45.jpg
Церемония запуска строительства четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" с участием Путина
Церемония запуска строительства четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" с участием Путина
2024-01-23T13:31
true
PT25M36S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, россия, владимир путин, аэс "эль-дабаа", видео
Египет, Россия, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа"
Церемония начала заливки бетона на АЭС в Египте с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.
2024-01-23T13:31
true
PT25M36S
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.