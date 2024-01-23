https://ria.ru/20240123/putin-1922920991.html

Церемония начала заливки бетона на АЭС в Египте с участием Путина

Церемония начала заливки бетона на АЭС в Египте с участием Путина - РИА Новости, 23.01.2024

Церемония начала заливки бетона на АЭС в Египте с участием Путина

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:31

2024-01-23T13:31

2024-01-23T13:31

египет

россия

владимир путин

аэс "эль-дабаа"

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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.

египет

россия

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Максим Зубков

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Церемония запуска строительства четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" с участием Путина Церемония запуска строительства четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" с участием Путина 2024-01-23T13:31 true PT25M36S

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Максим Зубков

египет, россия, владимир путин, аэс "эль-дабаа", видео