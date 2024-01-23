https://ria.ru/20240123/puteshestviya-1922931183.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Байкал летом

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Байкал летом - РИА Новости, 23.01.2024

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Байкал летом

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Байкал летом, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:37

2024-01-23T15:37

2024-01-23T15:37

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улан-удэ

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Байкал летом, сообщает АТОР.Минимальная стоимость тура без перелета — от 76 тысяч на двоих. В среднем поездка на пять-шесть дней выйдет в 90 тысяч на двоих. За эти деньги путешественники побывают в Иркутске, Листвянке, увидят остров Ольхон и КБЖД. Восьмидневное путешествие будет стоить не менее 110 тысяч рублей на двоих. Желающие провести на Байкале десять дней, посетив Иркутскую область и Бурятию, Иволгинский дацан, побывать у староверов и совершить мини-круиз, должны приготовить от 260 тысяч рублей на двоих и еще учесть траты на перелет.Число бронирований уже в январе превышает показатели аналогичного периода прошлого года на десять процентов, отмечают участники рынка. У некоторых компаний спрос удвоился. Причина — желание путешественников заказать лучшие номера на теплое время года и ожидание роста цен примерно на 15 процентов ближе к сезону отпусков.Кроме того, сейчас можно выбирать — бронировать билеты в Иркутск или Улан-Удэ. Уже весной альтернативы не будет, а цены на перевозку могут увеличиться на четверть, говорят эксперты ассоциации.Летом 2024 года стоимость отдыха на Байкале вырастет примерно на 15 процентов за счет роста цен на транспортные, экскурсионные услуги, а также электроэнергию, подсчитали туроператоры. Все базы отдыха на озере работают на электричестве и ежегодно пересматривают тарифы.

https://ria.ru/20200420/1570069449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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