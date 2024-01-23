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Лукашенко заявил, что против Белоруссии готовятся провокации - РИА Новости, 23.01.2024
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11:25 23.01.2024 (обновлено: 11:34 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/provokatsii-1922915890.html
Лукашенко заявил, что против Белоруссии готовятся провокации
Лукашенко заявил, что против Белоруссии готовятся провокации - РИА Новости, 23.01.2024
Лукашенко заявил, что против Белоруссии готовятся провокации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для противодействия стране готовятся отряды в Польше, а также в Литве и других балтийских государствах,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:25
2024-01-23T11:34
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для противодействия стране готовятся отряды в Польше, а также в Литве и других балтийских государствах, поэтому важно уделить внимание охране границ."Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеют свою особенность в том, что у нас особая ситуация: на юге - война, на западе - Польша, Литва, балтийские государства - и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.Заявление было сделано во время утверждения решений на охрану государственной границы в 2024 году. По его словам, в Минске знают "бойцов этих отрядов", которые готовы воевать против собственной страны. "Поэтому, как я всегда военным говорю, и особенно министру обороны: мы не должны ничего прозевать... Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе", - подчеркнул Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что против Белоруссии готовятся провокации

Лукашенко: для провокаций против Белоруссии готовятся соответствующие отряды

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для противодействия стране готовятся отряды в Польше, а также в Литве и других балтийских государствах, поэтому важно уделить внимание охране границ.
"Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеют свою особенность в том, что у нас особая ситуация: на юге - война, на западе - Польша, Литва, балтийские государства - и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.
Заявление было сделано во время утверждения решений на охрану государственной границы в 2024 году. По его словам, в Минске знают "бойцов этих отрядов", которые готовы воевать против собственной страны. "Поэтому, как я всегда военным говорю, и особенно министру обороны: мы не должны ничего прозевать... Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе", - подчеркнул Лукашенко.
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