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В Приморье из-за непогоды отменили морские перевозки и авиарейсы - РИА Новости, 23.01.2024
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Туризм
 
10:06 23.01.2024 (обновлено: 11:21 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/primore-1922897013.html
В Приморье из-за непогоды отменили морские перевозки и авиарейсы
В Приморье из-за непогоды отменили морские перевозки и авиарейсы - РИА Новости, 23.01.2024
В Приморье из-за непогоды отменили морские перевозки и авиарейсы
Морские пассажирские перевозки, а также несколько внутрикраевых авиарейсов отменены в Приморье во вторник из-за непогоды, по двум трассам нет проезда, сообщает... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:06
2024-01-23T11:21
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Морские пассажирские перевозки, а также несколько внутрикраевых авиарейсов отменены в Приморье во вторник из-за непогоды, по двум трассам нет проезда, сообщает правительство Приморья. "Во Владивостоке из-за погодных условий отменены морские пассажирские перевозки. Отменены несколько внутрикраевых авиарейсов: в Терней, Малую Кему, Амгу, Максимовку, Усть-Соболевку, Светлую, Агзу и Единку, а также из этих населенных пунктов", – говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время также нарушено транспортное сообщение на двух трассах в Ханкайском округе Приморского края. "Проезд для любого вида транспорта ограничен с 0 по 12 километр автодороги Михайловка - Турий Рог - Кировка и с 0 по 14 километр трассы Михайловка - Турий Рог - Рассказово. Специалисты ведут очистку снежных наносов снегоочистительной техникой", – уточняется в сообщении регионального правительства. Также отмечается, что, несмотря на непогоду, отмены автобусных рейсов на межмуниципальных маршрутах нет, пригородные поезда также движутся по расписанию. В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, синоптики прогнозировали сильный и очень сильный снег, выпадение до четырех месячных норм осадков. В Японском море из-за циклона прогнозировались опасные явления – волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов.
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новости - туризм, туризм, туристы, владивосток, приморский край
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Владивосток, Приморский край
В Приморье из-за непогоды отменили морские перевозки и авиарейсы

В Приморье из-за непогоды отменены авиарейсы и для закрыты две автотрассы

© РИА Новости / Ольга РаспоповаАэропорт Владивостока
Аэропорт Владивостока - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Ольга Распопова
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Морские пассажирские перевозки, а также несколько внутрикраевых авиарейсов отменены в Приморье во вторник из-за непогоды, по двум трассам нет проезда, сообщает правительство Приморья.
"Во Владивостоке из-за погодных условий отменены морские пассажирские перевозки. Отменены несколько внутрикраевых авиарейсов: в Терней, Малую Кему, Амгу, Максимовку, Усть-Соболевку, Светлую, Агзу и Единку, а также из этих населенных пунктов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время также нарушено транспортное сообщение на двух трассах в Ханкайском округе Приморского края.
"Проезд для любого вида транспорта ограничен с 0 по 12 километр автодороги Михайловка - Турий Рог - Кировка и с 0 по 14 километр трассы Михайловка - Турий Рог - Рассказово. Специалисты ведут очистку снежных наносов снегоочистительной техникой", – уточняется в сообщении регионального правительства.
Также отмечается, что, несмотря на непогоду, отмены автобусных рейсов на межмуниципальных маршрутах нет, пригородные поезда также движутся по расписанию.
В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, синоптики прогнозировали сильный и очень сильный снег, выпадение до четырех месячных норм осадков. В Японском море из-за циклона прогнозировались опасные явления – волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов.
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