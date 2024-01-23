https://ria.ru/20240123/primore-1922897013.html

В Приморье из-за непогоды отменили морские перевозки и авиарейсы

В Приморье из-за непогоды отменили морские перевозки и авиарейсы - РИА Новости, 23.01.2024

В Приморье из-за непогоды отменили морские перевозки и авиарейсы

Морские пассажирские перевозки, а также несколько внутрикраевых авиарейсов отменены в Приморье во вторник из-за непогоды, по двум трассам нет проезда, сообщает... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:06

2024-01-23T10:06

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Морские пассажирские перевозки, а также несколько внутрикраевых авиарейсов отменены в Приморье во вторник из-за непогоды, по двум трассам нет проезда, сообщает правительство Приморья. "Во Владивостоке из-за погодных условий отменены морские пассажирские перевозки. Отменены несколько внутрикраевых авиарейсов: в Терней, Малую Кему, Амгу, Максимовку, Усть-Соболевку, Светлую, Агзу и Единку, а также из этих населенных пунктов", – говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время также нарушено транспортное сообщение на двух трассах в Ханкайском округе Приморского края. "Проезд для любого вида транспорта ограничен с 0 по 12 километр автодороги Михайловка - Турий Рог - Кировка и с 0 по 14 километр трассы Михайловка - Турий Рог - Рассказово. Специалисты ведут очистку снежных наносов снегоочистительной техникой", – уточняется в сообщении регионального правительства. Также отмечается, что, несмотря на непогоду, отмены автобусных рейсов на межмуниципальных маршрутах нет, пригородные поезда также движутся по расписанию. В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, синоптики прогнозировали сильный и очень сильный снег, выпадение до четырех месячных норм осадков. В Японском море из-за циклона прогнозировались опасные явления – волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов.

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