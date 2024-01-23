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В Иркутской области назвали причину пожара в отеле на берегу Ангары
В Иркутской области назвали причину пожара в отеле на берегу Ангары - РИА Новости, 23.01.2024
В Иркутской области назвали причину пожара в отеле на берегу Ангары
Аварийная работа электросети рассматривается как основная причина пожара в банном комплексе отеля на берегу Ангары, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T07:08
2024-01-23T07:08
2024-01-23T07:08
иркутская область
ангара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ИРКУТСК, 23 янв - РИА Новости. Аварийная работа электросети рассматривается как основная причина пожара в банном комплексе отеля на берегу Ангары, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. Банный комплекс сгорел на территории отеля "Бурдугуз" на берегу Ангары вечером в понедельник. По предварительным данным, пожар начался в помещении парилки, на стыке кровли и стены, где проходила светодиодная лента. Огонь обнаружили практически сразу, и, вызвав пожарных, пытались потушить при помощи огнетушителей. Однако огонь быстро перешел под кровлю, пламя охватило сухие, нагретые деревянные конструкции и утеплитель под металлической крышей. "Аварийный режим работы электрической сети - одна из основных версий случившегося. Проводится дознание", - говорится в сообщении. Отмечается, что на тушении работали шесть пожарных расчетов. Чтобы добраться до очага и ликвидировать пожар, огнеборцам пришлось по кускам вскрывать кровлю.
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иркутская область
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иркутская область, ангара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Иркутская область, Ангара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Иркутской области назвали причину пожара в отеле на берегу Ангары
МЧС: вызвать пожар в отеле у Ангары мог аварийный режим работы электросети
ИРКУТСК, 23 янв - РИА Новости.
Аварийная работа электросети рассматривается как основная причина пожара в банном комплексе отеля на берегу Ангары, сообщает
ГУ МЧС по Иркутской области.
Банный комплекс сгорел на территории отеля "Бурдугуз" на берегу Ангары вечером в понедельник. По предварительным данным, пожар начался в помещении парилки, на стыке кровли и стены, где проходила светодиодная лента. Огонь обнаружили практически сразу, и, вызвав пожарных, пытались потушить при помощи огнетушителей. Однако огонь быстро перешел под кровлю, пламя охватило сухие, нагретые деревянные конструкции и утеплитель под металлической крышей.
"Аварийный режим работы электрической сети - одна из основных версий случившегося. Проводится дознание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на тушении работали шесть пожарных расчетов. Чтобы добраться до очага и ликвидировать пожар, огнеборцам пришлось по кускам вскрывать кровлю.
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