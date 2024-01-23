https://ria.ru/20240123/poteri-1922953727.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

РИА Новости РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:24

2024-01-23T13:24

2024-01-23T13:24

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

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РИА НовостиМОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на запорожском направлении, потери Киева составили до 55 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии c авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника на этом направлении составили до 55 военнослужащих, танк, три пикапа и орудие Д-30.

https://ria.ru/20240123/svo-1922948396.html

киев

россия

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киев, россия, вооруженные силы украины