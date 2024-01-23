https://ria.ru/20240123/poteri-1922952984.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении уничтожили более 280 украинских военнослужащих, танк и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:19

2024-01-23T13:19

2024-01-23T13:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении уничтожили более 280 украинских военнослужащих, танк и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 58-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Григоровка и Андреевка ДНР."Потери противника составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также станция РЭБ "Анклав-Н", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240123/uzhas-1922948523.html

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вооруженные силы украины