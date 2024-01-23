https://ria.ru/20240123/porazhenie-1923019630.html

"Новая реальность". СМИ раскрыли, что будет с Украиной после поражения ВСУ

"Новая реальность". СМИ раскрыли, что будет с Украиной после поражения ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024

"Новая реальность". СМИ раскрыли, что будет с Украиной после поражения ВСУ

После поражения ВСУ в конфликте с Россией столицу Украины перенесут во Львов, пишет Asia Times. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:32

2024-01-23T16:32

2024-01-23T16:32

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. После поражения ВСУ в конфликте с Россией столицу Украины перенесут во Львов, пишет Asia Times."В последние месяцы наметилась новая стратегия в отношении Украины. Если понимать ее правильно, то она призвана справиться с новой реальностью: Украина проиграет войну, и ее правительству, возможно, придется эвакуироваться из Киева", — говорится в материале.Как указал обозреватель, США понимают, что им не удастся одержать победу в прокси-конфликте с Россией, поэтому они готовят стратегию на случай такого исхода: после поражения ВСУ столицу страны перенесут во Львов, а во главе нового правительства может быть назначен начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922986907.html

https://ria.ru/20240123/uzhas-1922948523.html

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украина, россия, львов, владимир путин, кирилл буданов, вооруженные силы украины, политика, в мире