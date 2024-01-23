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"Новая реальность". СМИ раскрыли, что будет с Украиной после поражения ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
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16:32 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/porazhenie-1923019630.html
"Новая реальность". СМИ раскрыли, что будет с Украиной после поражения ВСУ
"Новая реальность". СМИ раскрыли, что будет с Украиной после поражения ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
"Новая реальность". СМИ раскрыли, что будет с Украиной после поражения ВСУ
После поражения ВСУ в конфликте с Россией столицу Украины перенесут во Львов, пишет Asia Times. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:32
2024-01-23T16:32
украина
россия
львов
владимир путин
кирилл буданов
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. После поражения ВСУ в конфликте с Россией столицу Украины перенесут во Львов, пишет Asia Times.&quot;В последние месяцы наметилась новая стратегия в отношении Украины. Если понимать ее правильно, то она призвана справиться с новой реальностью: Украина проиграет войну, и ее правительству, возможно, придется эвакуироваться из Киева&quot;, — говорится в материале.Как указал обозреватель, США понимают, что им не удастся одержать победу в прокси-конфликте с Россией, поэтому они готовят стратегию на случай такого исхода: после поражения ВСУ столицу страны перенесут во Львов, а во главе нового правительства может быть назначен начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922986907.html
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украина, россия, львов, владимир путин, кирилл буданов, вооруженные силы украины, политика, в мире
Украина, Россия, Львов, Владимир Путин, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Политика, В мире
"Новая реальность". СМИ раскрыли, что будет с Украиной после поражения ВСУ

AT: столицу Украины перенесут во Львов после поражения ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. После поражения ВСУ в конфликте с Россией столицу Украины перенесут во Львов, пишет Asia Times.
«

"В последние месяцы наметилась новая стратегия в отношении Украины. Если понимать ее правильно, то она призвана справиться с новой реальностью: Украина проиграет войну, и ее правительству, возможно, придется эвакуироваться из Киева", — говорится в материале.

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Как указал обозреватель, США понимают, что им не удастся одержать победу в прокси-конфликте с Россией, поэтому они готовят стратегию на случай такого исхода: после поражения ВСУ столицу страны перенесут во Львов, а во главе нового правительства может быть назначен начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
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