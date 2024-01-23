https://ria.ru/20240123/pogoda-1922947562.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в Татьянин день
Синоптик рассказала о погоде в Москве в Татьянин день - РИА Новости, 23.01.2024
Синоптик рассказала о погоде в Москве в Татьянин день
Ветреная погода со снегом и температурой около нуля градусов ожидается в Москве в Татьянин день, 25 января, сообщила главный специалист Московского метеобюро... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:56
2024-01-23T12:56
2024-01-23T12:57
погода
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ветреная погода со снегом и температурой около нуля градусов ожидается в Москве в Татьянин день, 25 января, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет. "В жизни Москвы этот день чаще ассоциируется со снегом и метелью. И в этом году погода 25 января ожидается ветреной, со снежком и ветром. Днем температура воздуха около 0 градусов", - сообщила Позднякова. Он добавила, что бывали годы, когда в этот день трещали сильные морозы: за последние 60 лет самым холодным было 25 января 1968 года, минимальная температура в МГУ тогда достигла минус 24,8 градуса и днем было минус 18,4 градуса. А самым теплым Татьянин день был в 2021 году, тогда днем температура повысилась до плюс 3,5 градуса.
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РИА Новости
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РИА Новости
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погода, москва, татьяна позднякова
Погода, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала о погоде в Москве в Татьянин день
В Москве в Татьянин день ожидается около нуля градусов, ветер и снег
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Ветреная погода со снегом и температурой около нуля градусов ожидается в Москве в Татьянин день, 25 января, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале
.
День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет.
"В жизни Москвы этот день чаще ассоциируется со снегом и метелью. И в этом году погода 25 января ожидается ветреной, со снежком и ветром. Днем температура воздуха около 0 градусов", - сообщила Позднякова.
Он добавила, что бывали годы, когда в этот день трещали сильные морозы: за последние 60 лет самым холодным было 25 января 1968 года, минимальная температура в МГУ тогда достигла минус 24,8 градуса и днем было минус 18,4 градуса. А самым теплым Татьянин день был в 2021 году, тогда днем температура повысилась до плюс 3,5 градуса.
Ветер на острове Русский во Владивостоке достиг 40,2 метра в секунду