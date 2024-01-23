https://ria.ru/20240123/pogoda-1922947562.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в Татьянин день

Синоптик рассказала о погоде в Москве в Татьянин день - РИА Новости, 23.01.2024

Синоптик рассказала о погоде в Москве в Татьянин день

Ветреная погода со снегом и температурой около нуля градусов ожидается в Москве в Татьянин день, 25 января, сообщила главный специалист Московского метеобюро... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:56

2024-01-23T12:56

2024-01-23T12:57

погода

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ветреная погода со снегом и температурой около нуля градусов ожидается в Москве в Татьянин день, 25 января, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет. "В жизни Москвы этот день чаще ассоциируется со снегом и метелью. И в этом году погода 25 января ожидается ветреной, со снежком и ветром. Днем температура воздуха около 0 градусов", - сообщила Позднякова. Он добавила, что бывали годы, когда в этот день трещали сильные морозы: за последние 60 лет самым холодным было 25 января 1968 года, минимальная температура в МГУ тогда достигла минус 24,8 градуса и днем было минус 18,4 градуса. А самым теплым Татьянин день был в 2021 году, тогда днем температура повысилась до плюс 3,5 градуса.

https://ria.ru/20240122/veter-1922764581.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, татьяна позднякова