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Под Пермью пассажиров поезда высадили за 51 километр до нужной станции - РИА Новости, 23.01.2024
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21:07 23.01.2024 (обновлено: 21:58 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/poezd-1923083212.html
Под Пермью пассажиров поезда высадили за 51 километр до нужной станции
Под Пермью пассажиров поезда высадили за 51 километр до нужной станции - РИА Новости, 23.01.2024
Под Пермью пассажиров поезда высадили за 51 километр до нужной станции
Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения в Сети об ошибочной высадке пассажиров поезда Томск — Адлер за 51 километр от места назначения,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:07
2024-01-23T21:58
происшествия
пермский край
пермь
чернушка
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 23 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения в Сети об ошибочной высадке пассажиров поезда Томск — Адлер за 51 километр от места назначения, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. &quot;Красноуфимской транспортной прокуратурой организована проверка по публикации в социальной сети о возможном нарушении прав пассажиров при оказании услуг перевозки на железной дороге в Пермском крае&quot;, — говорится в заявлении.Согласно информации в соцсетях, вечером 22 января поезд Томск — Адлер остановился на станции Щучье Озеро в Пермском крае. Проводник одного из вагонов в этот момент ошибочно высадил пассажиров, следовавших до станции Чернушка, то есть примерно за 51 километр от места назначения. Как уточнили в прокуратуре, в этой ситуации могли быть нарушены "требования по оказанию услуг надлежащего качества" на Горьковской железной дороге.В свою очередь, Центральное межрегиональное управление СК на транспорте сообщило, что в ситуации с высадкой пассажиров разбираются также пермские следователи. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240122/poezd-1922695546.html
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пермский край
пермь
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происшествия, пермский край, пермь, чернушка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Пермь, Чернушка, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Пермью пассажиров поезда высадили за 51 километр до нужной станции

Пассажиров поезда Томск — Адлер высадили за 51 км до нужной станции под Пермью

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Скоростной поезд. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 23 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения в Сети об ошибочной высадке пассажиров поезда Томск — Адлер за 51 километр от места назначения, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
«

"Красноуфимской транспортной прокуратурой организована проверка по публикации в социальной сети о возможном нарушении прав пассажиров при оказании услуг перевозки на железной дороге в Пермском крае", — говорится в заявлении.

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Согласно информации в соцсетях, вечером 22 января поезд Томск — Адлер остановился на станции Щучье Озеро в Пермском крае. Проводник одного из вагонов в этот момент ошибочно высадил пассажиров, следовавших до станции Чернушка, то есть примерно за 51 километр от места назначения.
Как уточнили в прокуратуре, в этой ситуации могли быть нарушены "требования по оказанию услуг надлежащего качества" на Горьковской железной дороге.
В свою очередь, Центральное межрегиональное управление СК на транспорте сообщило, что в ситуации с высадкой пассажиров разбираются также пермские следователи. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияПермский крайПермьЧернушкаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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