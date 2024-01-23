https://ria.ru/20240123/poezd-1923083212.html

Под Пермью пассажиров поезда высадили за 51 километр до нужной станции

Под Пермью пассажиров поезда высадили за 51 километр до нужной станции - РИА Новости, 23.01.2024

Под Пермью пассажиров поезда высадили за 51 километр до нужной станции

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения в Сети об ошибочной высадке пассажиров поезда Томск — Адлер за 51 километр от места назначения,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T21:07

2024-01-23T21:07

2024-01-23T21:58

происшествия

пермский край

пермь

чернушка

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 23 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения в Сети об ошибочной высадке пассажиров поезда Томск — Адлер за 51 километр от места назначения, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. "Красноуфимской транспортной прокуратурой организована проверка по публикации в социальной сети о возможном нарушении прав пассажиров при оказании услуг перевозки на железной дороге в Пермском крае", — говорится в заявлении.Согласно информации в соцсетях, вечером 22 января поезд Томск — Адлер остановился на станции Щучье Озеро в Пермском крае. Проводник одного из вагонов в этот момент ошибочно высадил пассажиров, следовавших до станции Чернушка, то есть примерно за 51 километр от места назначения. Как уточнили в прокуратуре, в этой ситуации могли быть нарушены "требования по оказанию услуг надлежащего качества" на Горьковской железной дороге.В свою очередь, Центральное межрегиональное управление СК на транспорте сообщило, что в ситуации с высадкой пассажиров разбираются также пермские следователи. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240122/poezd-1922695546.html

https://ria.ru/20240119/rzhd-1922335551.html

пермский край

пермь

чернушка

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происшествия, пермский край, пермь, чернушка, следственный комитет россии (ск рф)