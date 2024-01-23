Суд продлил арест обвиняемому в подрыве железной дороги в Рязани
Суд оставил под стражей до мая обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязани
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязанской области, в которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении в отношении Сидики Руслана Касемовича меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 30 апреля", - сказали в суде. Там уточнили, что Сидики предъявлено обвинение в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
По данным следствия, 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.
Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданства России и Италии. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.
В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях. Уголовное дело расследуется по статьям УК "террористический акт" и "незаконный оборот взрывчатых веществ".