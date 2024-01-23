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Жизнь в Европе становится тяжелее, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024
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17:30 23.01.2024 (обновлено: 18:07 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/peskov-1923038060.html
Жизнь в Европе становится тяжелее, заявил Песков
Жизнь в Европе становится тяжелее, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024
Жизнь в Европе становится тяжелее, заявил Песков
Европейским странам нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь в Европе становится тяжелее,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:30
2024-01-23T18:07
европа
дмитрий песков
в мире
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейским странам нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь в Европе становится тяжелее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Ранее Песков сообщил, что европейцы потратили много денег на Украину, но деньги были выброшены на ветер."Им нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь становится тяжелее", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240123/peskov-1923035120.html
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европа, дмитрий песков, в мире, россия, украина
Европа, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Украина
Жизнь в Европе становится тяжелее, заявил Песков

Песков: жизнь в Европе становится тяжелее с экономической точки зрения

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейским странам нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь в Европе становится тяжелее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее Песков сообщил, что европейцы потратили много денег на Украину, но деньги были выброшены на ветер.
«
"Им нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь становится тяжелее", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Вчера, 17:24
 
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