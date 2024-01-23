https://ria.ru/20240123/peskov-1923038060.html
Жизнь в Европе становится тяжелее, заявил Песков
Жизнь в Европе становится тяжелее, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024
Жизнь в Европе становится тяжелее, заявил Песков
Европейским странам нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь в Европе становится тяжелее,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:30
2024-01-23T17:30
2024-01-23T18:07
европа
дмитрий песков
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейским странам нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь в Европе становится тяжелее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Ранее Песков сообщил, что европейцы потратили много денег на Украину, но деньги были выброшены на ветер."Им нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь становится тяжелее", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240123/peskov-1923035120.html
европа
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9456691f498c08bf1551f86ae342b70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, дмитрий песков, в мире, россия, украина
Европа, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Украина
Жизнь в Европе становится тяжелее, заявил Песков
Песков: жизнь в Европе становится тяжелее с экономической точки зрения