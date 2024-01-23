https://ria.ru/20240123/peskov-1923038060.html

Жизнь в Европе становится тяжелее, заявил Песков

Жизнь в Европе становится тяжелее, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024

Жизнь в Европе становится тяжелее, заявил Песков

Европейским странам нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь в Европе становится тяжелее,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:30

2024-01-23T17:30

2024-01-23T18:07

европа

дмитрий песков

в мире

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейским странам нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь в Европе становится тяжелее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Ранее Песков сообщил, что европейцы потратили много денег на Украину, но деньги были выброшены на ветер."Им нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь становится тяжелее", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240123/peskov-1923035120.html

европа

россия

украина

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Дарья Буймова

европа, дмитрий песков, в мире, россия, украина