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Песков заявил, что в Европе есть голоса, выступающие за диалог по Украине - РИА Новости, 23.01.2024
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17:24 23.01.2024 (обновлено: 17:45 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/peskov-1923035120.html
Песков заявил, что в Европе есть голоса, выступающие за диалог по Украине
Песков заявил, что в Европе есть голоса, выступающие за диалог по Украине - РИА Новости, 23.01.2024
Песков заявил, что в Европе есть голоса, выступающие за диалог по Украине
Москву радуют пусть скромные, но все-таки голоса европейцев, которые, несмотря на разногласия, говорят о необходимости выхода из нынешней ситуации с Украиной... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:24
2024-01-23T17:45
украина
европа
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москву радуют пусть скромные, но все-таки голоса европейцев, которые, несмотря на разногласия, говорят о необходимости выхода из нынешней ситуации с Украиной путем диалога, а не войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Радуют также пускай скромные, но все-таки голоса тех европейцев, которые постепенно начинают понимать пагубность такого подхода. И которые, несмотря на все имеющиеся разногласия говорят о необходимости выхода из нынешней ситуации путем диалога, а не путем войны. Понятно, что им может быть удобно было бы всем положить на заклание Украину всю целиком, до последнего украинца и принести это в жертву в своих собственных интересах. Но тоже слишком большая страна Украина для Европы, чтобы просто так можно было бы положить ее на заклание", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912475592.html
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украина, европа, дмитрий песков, в мире
Украина, Европа, Дмитрий Песков, В мире
Песков заявил, что в Европе есть голоса, выступающие за диалог по Украине

Песков: радуют скромные голоса из Европы, предлагающие диалог по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москву радуют пусть скромные, но все-таки голоса европейцев, которые, несмотря на разногласия, говорят о необходимости выхода из нынешней ситуации с Украиной путем диалога, а не войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Радуют также пускай скромные, но все-таки голоса тех европейцев, которые постепенно начинают понимать пагубность такого подхода. И которые, несмотря на все имеющиеся разногласия говорят о необходимости выхода из нынешней ситуации путем диалога, а не путем войны. Понятно, что им может быть удобно было бы всем положить на заклание Украину всю целиком, до последнего украинца и принести это в жертву в своих собственных интересах. Но тоже слишком большая страна Украина для Европы, чтобы просто так можно было бы положить ее на заклание", - сказал Песков журналистам.
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УкраинаЕвропаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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