https://ria.ru/20240123/peskov-1923035120.html

Песков заявил, что в Европе есть голоса, выступающие за диалог по Украине

Песков заявил, что в Европе есть голоса, выступающие за диалог по Украине - РИА Новости, 23.01.2024

Песков заявил, что в Европе есть голоса, выступающие за диалог по Украине

Москву радуют пусть скромные, но все-таки голоса европейцев, которые, несмотря на разногласия, говорят о необходимости выхода из нынешней ситуации с Украиной... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:24

2024-01-23T17:24

2024-01-23T17:45

украина

европа

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москву радуют пусть скромные, но все-таки голоса европейцев, которые, несмотря на разногласия, говорят о необходимости выхода из нынешней ситуации с Украиной путем диалога, а не войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Радуют также пускай скромные, но все-таки голоса тех европейцев, которые постепенно начинают понимать пагубность такого подхода. И которые, несмотря на все имеющиеся разногласия говорят о необходимости выхода из нынешней ситуации путем диалога, а не путем войны. Понятно, что им может быть удобно было бы всем положить на заклание Украину всю целиком, до последнего украинца и принести это в жертву в своих собственных интересах. Но тоже слишком большая страна Украина для Европы, чтобы просто так можно было бы положить ее на заклание", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912475592.html

украина

европа

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Дарья Буймова

украина, европа, дмитрий песков, в мире