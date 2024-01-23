https://ria.ru/20240123/pereselenie-1923099273.html

Лавров назвал недопустимым насильственное переселение палестинцев из Газы

Лавров назвал недопустимым насильственное переселение палестинцев из Газы - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров назвал недопустимым насильственное переселение палестинцев из Газы

Насильственное переселение палестинцев из сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-23T23:30

2024-01-23T23:30

2024-01-24T00:20

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сергей лавров

ближний восток

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 23 янв - РИА Новости. Насильственное переселение палестинцев из сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Особую тревогу вызывает муссирование таких отвратительных идей, как насильственное перемещение всех палестинцев из мест их постоянного проживания. Подобный сценарий недопустим и не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах", - заявил Лавров, выступая на открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240123/risk-1923099149.html

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Выступление Сергея Лаврова в Совбезе ООН по Ближнему Востоку Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. 2024-01-23T23:30 true PT17M17S

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оон, в мире, россия, сергей лавров, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году