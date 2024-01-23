https://ria.ru/20240123/pereselenie-1923099273.html
Лавров назвал недопустимым насильственное переселение палестинцев из Газы
Лавров назвал недопустимым насильственное переселение палестинцев из Газы - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров назвал недопустимым насильственное переселение палестинцев из Газы
Насильственное переселение палестинцев из сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-23T23:30
2024-01-23T23:30
2024-01-24T00:20
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Насильственное переселение палестинцев из сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Особую тревогу вызывает муссирование таких отвратительных идей, как насильственное перемещение всех палестинцев из мест их постоянного проживания. Подобный сценарий недопустим и не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах", - заявил Лавров, выступая на открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
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Выступление Сергея Лаврова в Совбезе ООН по Ближнему Востоку
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
2024-01-23T23:30
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оон, в мире, россия, сергей лавров, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН, В мире, Россия, Сергей Лавров, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров назвал недопустимым насильственное переселение палестинцев из Газы
Лавров: насильственное переселение палестинцев из сектора Газа недопустимо