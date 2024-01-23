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Лавров проводит переговоры с главой МИД Иордании - РИА Новости, 23.01.2024
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21:12 23.01.2024 (обновлено: 21:13 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/peregovory-1923084100.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Иордании
Лавров проводит переговоры с главой МИД Иордании - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров проводит переговоры с главой МИД Иордании
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом Сафади в ООН. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:12
2024-01-23T21:13
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом Сафади в ООН. Встреча проходит в закрытом для прессы формате. Перед ее началом Сафади осведомился о том, как дела у Лаврова, тот ответил, что "физически - хорошо, но то, что мы наблюдаем во всем мире - ужасно". "К сожалению, не видно горизонта. Похоже, мы будем сталкиваться со все большим числом вызовов. Наш основной приоритет - немедленное прекращение агрессии (в Палестине)", - отметил глава МИД Иордании. Лавров в понедельник прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. До этого министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня ГА ООН.
https://ria.ru/20240123/prekraschenie-1923080485.html
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в мире, нью-йорк (город), россия, палестина, сергей лавров, оон
В мире, Нью-Йорк (город), Россия, Палестина, Сергей Лавров, ООН
Лавров проводит переговоры с главой МИД Иордании

Лавров проводит в ООН переговоры с иорданским коллегой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом Сафади в ООН.
Встреча проходит в закрытом для прессы формате.
Перед ее началом Сафади осведомился о том, как дела у Лаврова, тот ответил, что "физически - хорошо, но то, что мы наблюдаем во всем мире - ужасно".
«
"К сожалению, не видно горизонта. Похоже, мы будем сталкиваться со все большим числом вызовов. Наш основной приоритет - немедленное прекращение агрессии (в Палестине)", - отметил глава МИД Иордании.
Лавров в понедельник прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. До этого министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня ГА ООН.
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В миреНью-Йорк (город)РоссияПалестинаСергей ЛавровООН
 
 
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