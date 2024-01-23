https://ria.ru/20240123/peregovory-1923084100.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Иордании

Лавров проводит переговоры с главой МИД Иордании - РИА Новости, 23.01.2024

Лавров проводит переговоры с главой МИД Иордании

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом Сафади в ООН. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T21:12

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2024-01-23T21:13

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ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом Сафади в ООН. Встреча проходит в закрытом для прессы формате. Перед ее началом Сафади осведомился о том, как дела у Лаврова, тот ответил, что "физически - хорошо, но то, что мы наблюдаем во всем мире - ужасно". "К сожалению, не видно горизонта. Похоже, мы будем сталкиваться со все большим числом вызовов. Наш основной приоритет - немедленное прекращение агрессии (в Палестине)", - отметил глава МИД Иордании. Лавров в понедельник прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. До этого министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня ГА ООН.

https://ria.ru/20240123/prekraschenie-1923080485.html

нью-йорк (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), россия, палестина, сергей лавров, оон