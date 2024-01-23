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Лавров проводит переговоры в ООН с главой МИД Турции
Лавров проводит переговоры в ООН с главой МИД Турции - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров проводит переговоры в ООН с главой МИД Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в штаб-квартире ООН с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T02:46
2024-01-23T02:46
2024-01-23T02:46
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в штаб-квартире ООН с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Перед встречей Лавров и Фидан обменялись рукопожатиями и поинтересовались, как друг у друга дела. Ранее Лавров встретился в ООН с главами МИД Ирана, Ливана и Индонезии.
https://ria.ru/20231227/mneniya-1918582994.html
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россия, турция, ливан, сергей лавров, хакан фидан, оон, мид ирана, в мире
Россия, Турция, Ливан, Сергей Лавров, Хакан Фидан, ООН, МИД Ирана, В мире
Лавров проводит переговоры в ООН с главой МИД Турции
В штаб-квартире ООН проходят переговоры Лаврова и главы МИД Турции Фидана