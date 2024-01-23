https://ria.ru/20240123/peregovory-1922868595.html

Лавров проводит переговоры в ООН с главой МИД Турции

Лавров проводит переговоры в ООН с главой МИД Турции - РИА Новости, 23.01.2024

Лавров проводит переговоры в ООН с главой МИД Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в штаб-квартире ООН с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T02:46

2024-01-23T02:46

2024-01-23T02:46

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ООН, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в штаб-квартире ООН с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Перед встречей Лавров и Фидан обменялись рукопожатиями и поинтересовались, как друг у друга дела. Ранее Лавров встретился в ООН с главами МИД Ирана, Ливана и Индонезии.

https://ria.ru/20231227/mneniya-1918582994.html

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россия, турция, ливан, сергей лавров, хакан фидан, оон, мид ирана, в мире