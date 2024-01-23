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Лавров проводит переговоры в ООН с главой МИД Турции - РИА Новости, 23.01.2024
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02:46 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/peregovory-1922868595.html
Лавров проводит переговоры в ООН с главой МИД Турции
Лавров проводит переговоры в ООН с главой МИД Турции - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров проводит переговоры в ООН с главой МИД Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в штаб-квартире ООН с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T02:46
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россия
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сергей лавров
хакан фидан
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мид ирана
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в штаб-квартире ООН с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Перед встречей Лавров и Фидан обменялись рукопожатиями и поинтересовались, как друг у друга дела. Ранее Лавров встретился в ООН с главами МИД Ирана, Ливана и Индонезии.
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россия, турция, ливан, сергей лавров, хакан фидан, оон, мид ирана, в мире
Россия, Турция, Ливан, Сергей Лавров, Хакан Фидан, ООН, МИД Ирана, В мире
Лавров проводит переговоры в ООН с главой МИД Турции

В штаб-квартире ООН проходят переговоры Лаврова и главы МИД Турции Фидана

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в штаб-квартире ООН с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Перед встречей Лавров и Фидан обменялись рукопожатиями и поинтересовались, как друг у друга дела.
Акиф Чагатай Кылыч - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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27 декабря 2023, 22:23
Ранее Лавров встретился в ООН с главами МИД Ирана, Ливана и Индонезии.
 
РоссияТурцияЛиванСергей ЛавровХакан ФиданООНМИД ИранаВ мире
 
 
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