https://ria.ru/20240123/patriarkh-1923023611.html

Глава РПЦ попросил на госуровне признавать ученые степени духовных вузов

Глава РПЦ попросил на госуровне признавать ученые степени духовных вузов - РИА Новости, 23.01.2024

Глава РПЦ попросил на госуровне признавать ученые степени духовных вузов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев поддержать законопроект о признании дипломов и ученых степеней российских духовных учебных... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:41

2024-01-23T16:41

2024-01-23T16:41

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

госдума рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев поддержать законопроект о признании дипломов и ученых степеней российских духовных учебных заведений. Выступая во вторник на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках Международных Рождественских образовательных чтений патриарх Кирилл обратил внимание на "дискриминацию" в духовном образовании в РФ: Россия признает римско-католические дипломы и ученые степени ватиканских вузов, но отказывается от признания дипломов, выданных в высших учебных заведениях РПЦ. "Было заключено соглашение между Россией и Ватиканом о взаимном признании высшего образовании – квалификаций, ученых степеней, присвоенных выпускникам ватиканских вузов. Вместе с тем до настоящего времени не решен вопрос о государственном признании богословских званий и степеней, выдаваемых выпускникам отечественных духовных учебных заведений. <...> В настоящее время в Госдуме в первом чтении принят соответствующий законопроект, который позволяет преодолеть это противоречие и восстановить справедливость, попросил бы вас его поддержать", - сказал предстоятель РПЦ. Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум – проходят в Москве с 23 по 27 января. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что в чтениях примут участие около 60 тысяч человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, строительства храмов, поддержки семьи, биоэтики.

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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, госдума рф