https://ria.ru/20240123/patriarkh-1923023611.html
Глава РПЦ попросил на госуровне признавать ученые степени духовных вузов
Глава РПЦ попросил на госуровне признавать ученые степени духовных вузов - РИА Новости, 23.01.2024
Глава РПЦ попросил на госуровне признавать ученые степени духовных вузов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев поддержать законопроект о признании дипломов и ученых степеней российских духовных учебных... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:41
2024-01-23T16:41
2024-01-23T16:41
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев поддержать законопроект о признании дипломов и ученых степеней российских духовных учебных заведений. Выступая во вторник на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках Международных Рождественских образовательных чтений патриарх Кирилл обратил внимание на "дискриминацию" в духовном образовании в РФ: Россия признает римско-католические дипломы и ученые степени ватиканских вузов, но отказывается от признания дипломов, выданных в высших учебных заведениях РПЦ. "Было заключено соглашение между Россией и Ватиканом о взаимном признании высшего образовании – квалификаций, ученых степеней, присвоенных выпускникам ватиканских вузов. Вместе с тем до настоящего времени не решен вопрос о государственном признании богословских званий и степеней, выдаваемых выпускникам отечественных духовных учебных заведений. <...> В настоящее время в Госдуме в первом чтении принят соответствующий законопроект, который позволяет преодолеть это противоречие и восстановить справедливость, попросил бы вас его поддержать", - сказал предстоятель РПЦ. Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум – проходят в Москве с 23 по 27 января. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что в чтениях примут участие около 60 тысяч человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, строительства храмов, поддержки семьи, биоэтики.
https://ria.ru/20240123/otets-1922978257.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, госдума рф
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Госдума РФ
Глава РПЦ попросил на госуровне признавать ученые степени духовных вузов
Патриарх Кирилл попросил законодателей признать ученые степени духовных вузов
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев поддержать законопроект о признании дипломов и ученых степеней российских духовных учебных заведений.
Выступая во вторник на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках Международных Рождественских образовательных чтений патриарх Кирилл обратил внимание на "дискриминацию" в духовном образовании в РФ: Россия признает римско-католические дипломы и ученые степени ватиканских вузов, но отказывается от признания дипломов, выданных в высших учебных заведениях РПЦ.
"Было заключено соглашение между Россией и Ватиканом о взаимном признании высшего образовании – квалификаций, ученых степеней, присвоенных выпускникам ватиканских вузов. Вместе с тем до настоящего времени не решен вопрос о государственном признании богословских званий и степеней, выдаваемых выпускникам отечественных духовных учебных заведений. <...> В настоящее время в Госдуме в первом чтении принят соответствующий законопроект, который позволяет преодолеть это противоречие и восстановить справедливость, попросил бы вас его поддержать", - сказал предстоятель РПЦ.
Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум – проходят в Москве с 23 по 27 января. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что в чтениях примут участие около 60 тысяч человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, строительства храмов, поддержки семьи, биоэтики.
Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов