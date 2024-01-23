https://ria.ru/20240123/osventsim-1922958561.html

Посольство России не пригласили на годовщину освобождения Освенцима

Посольство России не пригласили на годовщину освобождения Освенцима - РИА Новости, 23.01.2024

Посольство России не пригласили на годовщину освобождения Освенцима

Музей на месте фашистского концлагеря Аушвиц-Баркенау в польском Освенциме не пригласил представителей посольства России на мероприятия 79-й годовщины... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:47

2024-01-23T13:47

2024-01-23T13:47

вторая мировая война (1939-1945)

освенцим

россия

польша

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ВАРШАВА, 23 января - РИА Новости. Музей на месте фашистского концлагеря Аушвиц-Баркенау в польском Освенциме не пригласил представителей посольства России на мероприятия 79-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками, сообщил РИА Новости представитель российской дипмиссии. "Посольство не получало приглашения от дирекции музея на эти мероприятия", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в 79-ю годовщину освобождения Аушвиц генеральный консул России в Кракове Сергей Линевич возложит цветы к памятнику погибшим советским узникам на территории бывшего лагеря смерти и на участке городского кладбища города Освенцим, где похоронены советские воины, погибшие при его освобождении. В 2023 году представителей посольства России также не приглашали на годовщину освобождения Освенцима. В предыдущие годы в программу мероприятий, посвященных годовщине освобождения Освенцима, обязательно включали выступления послов России и Израиля. В 2022 году этого не произошло, программа была значительно сокращена по причине действующих в Польше на тот момент ограничений, связанных с эпидемией коронавирусом. Музей сообщает, что в текущем году лейтмотивом мероприятий 79-й годовщины освобождения Освенцима будет тема "человека, визуальным символом которого будут лица людей, заключенных в Освенциме, увековеченные на рисунках, сделанных во время существования лагеря и после войны". Мероприятия начнутся 27 января в 18.00 (20.00 мск) у одного из сохранившихся кирпичных бараков, реставрация которого была недавно завершена. На них пригласили в том числе выживших узников концлагеря. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20230131/osventsim-1848539655.html

https://ria.ru/20240122/osventsim-1922840979.html

освенцим

россия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вторая мировая война (1939-1945), освенцим, россия, польша