Рейтинг@Mail.ru
Посольство России не пригласили на годовщину освобождения Освенцима - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/osventsim-1922958561.html
Посольство России не пригласили на годовщину освобождения Освенцима
Посольство России не пригласили на годовщину освобождения Освенцима - РИА Новости, 23.01.2024
Посольство России не пригласили на годовщину освобождения Освенцима
Музей на месте фашистского концлагеря Аушвиц-Баркенау в польском Освенциме не пригласил представителей посольства России на мероприятия 79-й годовщины... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:47
2024-01-23T13:47
вторая мировая война (1939-1945)
освенцим
россия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/22/1563912237_0:78:3067:1803_1920x0_80_0_0_5bbf5cb6778c7871869822c132b0b541.jpg
ВАРШАВА, 23 января - РИА Новости. Музей на месте фашистского концлагеря Аушвиц-Баркенау в польском Освенциме не пригласил представителей посольства России на мероприятия 79-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками, сообщил РИА Новости представитель российской дипмиссии. "Посольство не получало приглашения от дирекции музея на эти мероприятия", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в 79-ю годовщину освобождения Аушвиц генеральный консул России в Кракове Сергей Линевич возложит цветы к памятнику погибшим советским узникам на территории бывшего лагеря смерти и на участке городского кладбища города Освенцим, где похоронены советские воины, погибшие при его освобождении. В 2023 году представителей посольства России также не приглашали на годовщину освобождения Освенцима. В предыдущие годы в программу мероприятий, посвященных годовщине освобождения Освенцима, обязательно включали выступления послов России и Израиля. В 2022 году этого не произошло, программа была значительно сокращена по причине действующих в Польше на тот момент ограничений, связанных с эпидемией коронавирусом. Музей сообщает, что в текущем году лейтмотивом мероприятий 79-й годовщины освобождения Освенцима будет тема "человека, визуальным символом которого будут лица людей, заключенных в Освенциме, увековеченные на рисунках, сделанных во время существования лагеря и после войны". Мероприятия начнутся 27 января в 18.00 (20.00 мск) у одного из сохранившихся кирпичных бараков, реставрация которого была недавно завершена. На них пригласили в том числе выживших узников концлагеря. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20230131/osventsim-1848539655.html
https://ria.ru/20240122/osventsim-1922840979.html
освенцим
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/22/1563912237_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_ff27cc177900aca83d123e33eec5f5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вторая мировая война (1939-1945), освенцим, россия, польша
Вторая мировая война (1939-1945), Освенцим, Россия, Польша
Посольство России не пригласили на годовщину освобождения Освенцима

Посольство России не пригласили на 79-ю годовщину освобождения Освенцима

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийМузей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 января - РИА Новости. Музей на месте фашистского концлагеря Аушвиц-Баркенау в польском Освенциме не пригласил представителей посольства России на мероприятия 79-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками, сообщил РИА Новости представитель российской дипмиссии.
"Посольство не получало приглашения от дирекции музея на эти мероприятия", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в 79-ю годовщину освобождения Аушвиц генеральный консул России в Кракове Сергей Линевич возложит цветы к памятнику погибшим советским узникам на территории бывшего лагеря смерти и на участке городского кладбища города Освенцим, где похоронены советские воины, погибшие при его освобождении.
В 2023 году представителей посольства России также не приглашали на годовщину освобождения Освенцима. В предыдущие годы в программу мероприятий, посвященных годовщине освобождения Освенцима, обязательно включали выступления послов России и Израиля. В 2022 году этого не произошло, программа была значительно сокращена по причине действующих в Польше на тот момент ограничений, связанных с эпидемией коронавирусом.
Главный вход на территорию концлагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Для Запада Освенцим освободила уже не Красная армия
31 января 2023, 08:00
Музей сообщает, что в текущем году лейтмотивом мероприятий 79-й годовщины освобождения Освенцима будет тема "человека, визуальным символом которого будут лица людей, заключенных в Освенциме, увековеченные на рисунках, сделанных во время существования лагеря и после войны".
Мероприятия начнутся 27 января в 18.00 (20.00 мск) у одного из сохранившихся кирпичных бараков, реставрация которого была недавно завершена. На них пригласили в том числе выживших узников концлагеря.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Предприниматель Илон Маск во время посещения Освенцима - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям
22 января, 20:07
 
Вторая мировая война (1939-1945)ОсвенцимРоссияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала