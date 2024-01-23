https://ria.ru/20240123/ostanina-1922935942.html
Останина считает нецелесообразным введение Дня многодетных
Останина считает нецелесообразным введение Дня многодетных - РИА Новости, 23.01.2024
Останина считает нецелесообразным введение Дня многодетных
Глава комитета ГД по семье Нина Останина считает нецелеесообразным установление Дня многодетных семей, так как этот праздник может обидеть остальные семьи, где... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:11
2024-01-23T12:11
2024-01-23T12:11
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава комитета ГД по семье Нина Останина считает нецелеесообразным установление Дня многодетных семей, так как этот праздник может обидеть остальные семьи, где меньше трёх детей, тем более, указала она, в России День семьи по указу президента празднуется 8 июля. Ранее первый зампред комитета ГД по семье Татьяна Буцкая предложила установить 23 января Днём многодетной семьи. "Указом президента объявлен День семьи любви и верности 8 июля, поэтому не надо обижать семью, где двое детей, не надо обижать семью, где один ребёнок… У нас всякая семья уважаема и почётна", - сказала Останина РИА Новости. Она отметила, что День семьи касается всех вне зависимости от количества детей. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
https://ria.ru/20240119/lgoty-1728217952.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Останина считает нецелесообразным введение Дня многодетных
Останина: День многодетных может обидеть семью с 1 ребёнком
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава комитета ГД по семье Нина Останина считает нецелеесообразным установление Дня многодетных семей, так как этот праздник может обидеть остальные семьи, где меньше трёх детей, тем более, указала она, в России День семьи по указу президента празднуется 8 июля.
Ранее первый зампред комитета ГД по семье Татьяна Буцкая
предложила установить 23 января Днём многодетной семьи.
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"Указом президента объявлен День семьи любви и верности 8 июля, поэтому не надо обижать семью, где двое детей, не надо обижать семью, где один ребёнок… У нас всякая семья уважаема и почётна", - сказала Останина РИА Новости.
Она отметила, что День семьи касается всех вне зависимости от количества детей.
Президент России Владимир Путин
во вторник подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
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