https://ria.ru/20240123/ostanina-1922935942.html

Останина считает нецелесообразным введение Дня многодетных

Останина считает нецелесообразным введение Дня многодетных - РИА Новости, 23.01.2024

Останина считает нецелесообразным введение Дня многодетных

Глава комитета ГД по семье Нина Останина считает нецелеесообразным установление Дня многодетных семей, так как этот праздник может обидеть остальные семьи, где... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:11

2024-01-23T12:11

2024-01-23T12:11

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава комитета ГД по семье Нина Останина считает нецелеесообразным установление Дня многодетных семей, так как этот праздник может обидеть остальные семьи, где меньше трёх детей, тем более, указала она, в России День семьи по указу президента празднуется 8 июля. Ранее первый зампред комитета ГД по семье Татьяна Буцкая предложила установить 23 января Днём многодетной семьи. "Указом президента объявлен День семьи любви и верности 8 июля, поэтому не надо обижать семью, где двое детей, не надо обижать семью, где один ребёнок… У нас всякая семья уважаема и почётна", - сказала Останина РИА Новости. Она отметила, что День семьи касается всех вне зависимости от количества детей. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240119/lgoty-1728217952.html

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общество, россия, владимир путин