https://ria.ru/20240123/onlayn-baza-1922790243.html

В России появилась первая единая онлайн-база льготного госимущества для МСП

В России появилась первая единая онлайн-база льготного госимущества для МСП - РИА Новости, 23.01.2024

В России появилась первая единая онлайн-база льготного госимущества для МСП

На Цифровой платформе МСП.РФ. сформирована единая онлайн-база доступного для малого и среднего бизнеса имущества, находящегося в государственной и муниципальной РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:00

2024-01-23T10:00

2024-01-23T10:00

россия

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

твой бизнес

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922792561_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_77db7df5501345499d6c6f811c0a76c6.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ. сформирована единая онлайн-база доступного для малого и среднего бизнеса имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, сообщает Корпорация МСП. Ранее информацию о свободном имуществе можно было получить только в офисе МФЦ или заказав выписку через "Госуслуги". Формированием реестра занимается Корпорация МСП. В настоящее время в базе "Имущество для бизнеса" собрано более 48 тысяч свободных объектов, она постоянно дополняется информацией из 85 регионов и более 7,5 тысячи муниципальных образований."С помощью нового сервиса на Цифровой платформе МСП.РФ предприниматели могут найти удобное офисное помещение, подобрать подходящую площадку для развития производства или выбрать земельный участок, отвечающий их запросам. Также создан специальный раздел с участками и помещениями, подходящими для гостиниц. Сейчас таких объектов более 300", - пояснили в пресс-службе КМСП.По данным генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, всего за две недели работы сервиса предприниматели воспользовались им уже более 7 тысяч раз."Это говорит о потребности бизнеса в льготном имуществе для развития своего дела. Очень важно, что сервис делает прозрачной и открытой работу по реализации государственного и муниципального имущества. На Цифровой платформе МСП.РФ также представлены объекты, которые могут предоставляться малому и среднему бизнесу на льготных условиях в соответствии с 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам, плюс предприниматели имеют возможность подписаться на уведомления о новых объектах, подходящих под их запросы", — приводятся в сообщении слова Исаевича.Как отметили в пресс-службе, при разработке сервиса "Имущество для бизнеса" упор был сделан на простоту, удобство и скорость поиска. Каждое предложение имеет ссылку на страницу торгов и контакт для связи с правообладателем. Для подбора необходимого имущества достаточно авторизоваться на МСП.РФ через "Госуслуги" и указать параметры для формирования списка объектов.Воспользоваться сервисом на платформе могут представители малого и среднего бизнеса, самозанятые или физические лица. При этом в базе есть имущество, которое доступно на торгах только предпринимателям, входящим в реестр субъектов МСП, и самозанятым, крупные компании к этим торгам не допускаются. Такие объекты отмечены специальными ярлыками в каталоге. Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ. В числе ее задач — повышение доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие Цифровой платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, курирует реализацию первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240119/poruchitelstva-1922318904.html

https://ria.ru/20240110/biznes-1920384754.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов, твой бизнес – новости