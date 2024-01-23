https://ria.ru/20240123/obstrel-1922963385.html
ВСУ при обстреле Донецка повредили здание детсада и Дома культуры
ВСУ при обстреле Донецка повредили здание детсада и Дома культуры - РИА Новости, 23.01.2024
ВСУ при обстреле Донецка повредили здание детсада и Дома культуры
Здание детского сада, Дома культуры и многоквартирный дом повреждены в Куйбышевском районе Донецка при обстреле украинским войсками, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:03
2024-01-23T14:03
2024-01-23T14:03
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Здание детского сада, Дома культуры и многоквартирный дом повреждены в Куйбышевском районе Донецка при обстреле украинским войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района произошло попадание в многоквартирный дом в районе площади Бакинских Комиссаров. В здании детского сада № 51 повреждены фасад, кровля и остекление", написал Кулемзин в Telegram-канале. Он так же опубликовал фото повреждений Дома культуры имени Куйбышева, на которых видны выбитые стекла и поврежденный фасад здания. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240120/ataka-1922524931.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ при обстреле Донецка повредили здание детсада и Дома культуры
Кулемзин: ВСУ при обстреле Донецка повредили здание детсада и Дома культуры