https://ria.ru/20240123/obstrel-1922963385.html

ВСУ при обстреле Донецка повредили здание детсада и Дома культуры

ВСУ при обстреле Донецка повредили здание детсада и Дома культуры - РИА Новости, 23.01.2024

ВСУ при обстреле Донецка повредили здание детсада и Дома культуры

Здание детского сада, Дома культуры и многоквартирный дом повреждены в Куйбышевском районе Донецка при обстреле украинским войсками, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:03

2024-01-23T14:03

2024-01-23T14:03

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Здание детского сада, Дома культуры и многоквартирный дом повреждены в Куйбышевском районе Донецка при обстреле украинским войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района произошло попадание в многоквартирный дом в районе площади Бакинских Комиссаров. В здании детского сада № 51 повреждены фасад, кровля и остекление", написал Кулемзин в Telegram-канале. Он так же опубликовал фото повреждений Дома культуры имени Куйбышева, на которых видны выбитые стекла и поврежденный фасад здания. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240120/ataka-1922524931.html

донецк

куйбышевский район

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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк)