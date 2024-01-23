https://ria.ru/20240123/obstrel-1922868846.html
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.01.2024
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 47 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T02:50
2024-01-23T02:50
2024-01-23T02:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 47 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Всего выпущено 47 различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Согласно информации представительства, украинские войска за сутки осуществили три обстрела на донецком направлении, пять обстрелов - на ясиноватском направлении, семь обстрелов - на горловском. По данным представительства, поступили сведения о ранении гражданского лица.
https://ria.ru/20240123/donetsk-1922862079.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 47 боеприпасов