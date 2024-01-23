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Тюменская область лидирует среди регионов по выполнению нацпроектов - РИА Новости, 23.01.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
07:47 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/natsproekty-1922881883.html
Тюменская область лидирует среди регионов по выполнению нацпроектов
Тюменская область лидирует среди регионов по выполнению нацпроектов - РИА Новости, 23.01.2024
Тюменская область лидирует среди регионов по выполнению нацпроектов
Тюменская область за 2023 год достигла стопроцентной реализации мероприятий в рамках одиннадцати национальных проектов и по этому показателю лидирует среди... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T07:47
2024-01-23T07:47
тюменская область
александр моор
россия
владимир путин
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 23 янв - РИА Новости. Тюменская область за 2023 год достигла стопроцентной реализации мероприятий в рамках одиннадцати национальных проектов и по этому показателю лидирует среди субъектов России, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Тюменская область заняла первое место среди регионов России по уровню достижения национальных проектов со значением 100 процентов в 2023 году", - сообщил Моор. Работа велась по таким направлениям, как "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Жилье и городская среда", "Культура", "Безопасные и качественные дороги", "Экология", "Цифровая экономика", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", и по каждому, по словам губернатора, "были достигнуты установленные значения". Национальные проекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина, они охватывают все ключевые сферы жизни и призваны укрепить экономику, инфраструктуру, создать условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого, напомнил Моор.
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александр моор, россия, владимир путин, тюменская область
Тюменская область, Александр Моор, Россия, Владимир Путин, Тюменская область
Тюменская область лидирует среди регионов по выполнению нацпроектов

Губернатор Моор: Тюменская область лидирует по выполнению нацпроектов

CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостВид Тюмени
Вид Тюмени - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Вид Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 23 янв - РИА Новости. Тюменская область за 2023 год достигла стопроцентной реализации мероприятий в рамках одиннадцати национальных проектов и по этому показателю лидирует среди субъектов России, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Тюменская область заняла первое место среди регионов России по уровню достижения национальных проектов со значением 100 процентов в 2023 году", - сообщил Моор.
Работа велась по таким направлениям, как "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Жилье и городская среда", "Культура", "Безопасные и качественные дороги", "Экология", "Цифровая экономика", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", и по каждому, по словам губернатора, "были достигнуты установленные значения".
Национальные проекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина, они охватывают все ключевые сферы жизни и призваны укрепить экономику, инфраструктуру, создать условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого, напомнил Моор.
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Тюменская областьАлександр МоорРоссияВладимир ПутинТюменская область
 
 
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