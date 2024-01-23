https://ria.ru/20240123/natsproekty-1922881883.html

Тюменская область лидирует среди регионов по выполнению нацпроектов

Тюменская область лидирует среди регионов по выполнению нацпроектов - РИА Новости, 23.01.2024

Тюменская область лидирует среди регионов по выполнению нацпроектов

Тюменская область за 2023 год достигла стопроцентной реализации мероприятий в рамках одиннадцати национальных проектов и по этому показателю лидирует среди... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T07:47

2024-01-23T07:47

2024-01-23T07:47

тюменская область

александр моор

россия

владимир путин

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 23 янв - РИА Новости. Тюменская область за 2023 год достигла стопроцентной реализации мероприятий в рамках одиннадцати национальных проектов и по этому показателю лидирует среди субъектов России, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Тюменская область заняла первое место среди регионов России по уровню достижения национальных проектов со значением 100 процентов в 2023 году", - сообщил Моор. Работа велась по таким направлениям, как "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Жилье и городская среда", "Культура", "Безопасные и качественные дороги", "Экология", "Цифровая экономика", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", и по каждому, по словам губернатора, "были достигнуты установленные значения". Национальные проекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина, они охватывают все ключевые сферы жизни и призваны укрепить экономику, инфраструктуру, создать условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого, напомнил Моор.

https://ria.ru/20240120/natsproekt-1922542072.html

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александр моор, россия, владимир путин, тюменская область