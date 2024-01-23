https://ria.ru/20240123/nato-1922931033.html

Столтенберг объяснил увеличение присутствия НАТО у границ России

Столтенберг объяснил увеличение присутствия НАТО у границ России - РИА Новости, 23.01.2024

Столтенберг объяснил увеличение присутствия НАТО у границ России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил усиление присутствия альянса у границ с Россией якобы желанием не допустить эскалацию и военный конфликт. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:56

2024-01-23T11:56

2024-01-23T17:05

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил усиление присутствия альянса у границ с Россией якобы желанием не допустить эскалацию и военный конфликт."После начала полномасштабного вторжения на Украину почти два года назад, в феврале 2022-го, для НАТО стали очевидны две задачи: первая — это поддержка Украины. <…> Другая цель — не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией", — сказал он на брифинге в штаб-квартире военного блока в Брюсселе.По его словам, НАТО добивается этого, усиливая свой восточный фланг, делая новые инвестиции в оборону, а также проводя новые учения. Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что новые оборонные планы альянса, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе летом прошлого года, были разработаны прежде всего на случай столкновения с Россией. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз подчеркивала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В российском МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240121/steadfast_defender-1922572283.html

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