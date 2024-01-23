Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО наградили военнослужащих группировки войск "Центр" - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/nagrazhdenie-1922874954.html
В зоне СВО наградили военнослужащих группировки войск "Центр"
В зоне СВО наградили военнослужащих группировки войск "Центр" - РИА Новости, 23.01.2024
В зоне СВО наградили военнослужащих группировки войск "Центр"
Замглавы Минобороны РФ Виктор Горемыкин наградил военнослужащих группировки войск "Центр" в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в МО. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T05:07
2024-01-23T05:07
специальная военная операция на украине
россия
виктор горемыкин
центральный военный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805588191_0:0:1351:760_1920x0_80_0_0_154706901eb9cf6436ca9a9093895cc1.jpg
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ Виктор Горемыкин наградил военнослужащих группировки войск "Центр" в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в МО. "Заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с танкистами Центрального военного округа (ЦВО) для вручения государственных и ведомственных наград проявившим мужество и отвагу при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, церемония награждения военнослужащих была организована на позициях танкового подразделения группировки войск "Центр", расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. "Из рук заместителя главы российского военного ведомства военнослужащим вручены медали "Георгиевский крест", "За отвагу" и "Жукова", - сообщили в МО. По его данным, Горемыкин поздравил танкистов и поблагодарил за службу и личный вклад в общее дело, отметив высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой.
https://ria.ru/20240120/nagrazhdenie-1922462087.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805588191_131:0:1351:915_1920x0_80_0_0_b7964f5fb4df727f159d0d89a1fe8cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, виктор горемыкин, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Виктор Горемыкин, Центральный военный округ
В зоне СВО наградили военнослужащих группировки войск "Центр"

Замглавы Минобороны Горемыкин наградил военнослужащих группировки войск "Центр"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкГенерал-полковник Виктор Горемыкин
Генерал-полковник Виктор Горемыкин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Генерал-полковник Виктор Горемыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ Виктор Горемыкин наградил военнослужащих группировки войск "Центр" в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в МО.
"Заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с танкистами Центрального военного округа (ЦВО) для вручения государственных и ведомственных наград проявившим мужество и отвагу при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
По данным МО РФ, церемония награждения военнослужащих была организована на позициях танкового подразделения группировки войск "Центр", расположенных вблизи линии боевого соприкосновения.
"Из рук заместителя главы российского военного ведомства военнослужащим вручены медали "Георгиевский крест", "За отвагу" и "Жукова", - сообщили в МО.
По его данным, Горемыкин поздравил танкистов и поблагодарил за службу и личный вклад в общее дело, отметив высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В зоне СВО наградили специалистов ремонтного-эвакуационного подразделения
20 января, 05:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВиктор ГоремыкинЦентральный военный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала