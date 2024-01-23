https://ria.ru/20240123/nagrazhdenie-1922874954.html

В зоне СВО наградили военнослужащих группировки войск "Центр"

В зоне СВО наградили военнослужащих группировки войск "Центр" - РИА Новости, 23.01.2024

В зоне СВО наградили военнослужащих группировки войск "Центр"

Замглавы Минобороны РФ Виктор Горемыкин наградил военнослужащих группировки войск "Центр" в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в МО. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T05:07

2024-01-23T05:07

2024-01-23T05:07

специальная военная операция на украине

россия

виктор горемыкин

центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ Виктор Горемыкин наградил военнослужащих группировки войск "Центр" в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в МО. "Заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с танкистами Центрального военного округа (ЦВО) для вручения государственных и ведомственных наград проявившим мужество и отвагу при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, церемония награждения военнослужащих была организована на позициях танкового подразделения группировки войск "Центр", расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. "Из рук заместителя главы российского военного ведомства военнослужащим вручены медали "Георгиевский крест", "За отвагу" и "Жукова", - сообщили в МО. По его данным, Горемыкин поздравил танкистов и поблагодарил за службу и личный вклад в общее дело, отметив высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой.

https://ria.ru/20240120/nagrazhdenie-1922462087.html

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россия, виктор горемыкин, центральный военный округ