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В Москве завершили прокладку тоннеля подводного газопровода "Голутвинский" - РИА Новости, 23.01.2024
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09:19 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/moskva-1922890646.html
В Москве завершили прокладку тоннеля подводного газопровода "Голутвинский"
В Москве завершили прокладку тоннеля подводного газопровода "Голутвинский" - РИА Новости, 23.01.2024
В Москве завершили прокладку тоннеля подводного газопровода "Голутвинский"
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по прокладке тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:19
2024-01-23T09:19
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по прокладке тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков напомнил, что комплексную реконструкцию Голутвинского газопровода, построенного в 1956 году, начали в феврале прошлого года. Он обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей Москвы, старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1. "В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет монтаж стального футляра и самого газопровода", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. "В защитный футляр протянем стальную трубу газопровода высокого давления отечественного производства, отвечающего современным требованиям безопасности. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации газопровода - более 40 лет, сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за состоянием дюкера будут круглосуточно следить диспетчеры столичной газовой службы, при необходимости они смогут перекрыть его дистанционно в течение двух минут. Завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируется во второй половине этого года. Он также добавил, что в Москве с 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже выполнены.
https://realty.ria.ru/20240123/dorogi-1922889294.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество
В Москве завершили прокладку тоннеля подводного газопровода "Голутвинский"

Специалисты завершили прокладку тоннеля газопровода "Голутвинский" в Москве

© Фото : Городское хозяйство МосквыCтроительство тоннеля в рамках реконструкции Голутвинского подводного газопровода в Москве
Cтроительство тоннеля в рамках реконструкции Голутвинского подводного газопровода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы
Cтроительство тоннеля в рамках реконструкции Голутвинского подводного газопровода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по прокладке тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков напомнил, что комплексную реконструкцию Голутвинского газопровода, построенного в 1956 году, начали в феврале прошлого года. Он обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей Москвы, старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1.
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"В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет монтаж стального футляра и самого газопровода", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными.
"В защитный футляр протянем стальную трубу газопровода высокого давления отечественного производства, отвечающего современным требованиям безопасности. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации газопровода - более 40 лет, сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за состоянием дюкера будут круглосуточно следить диспетчеры столичной газовой службы, при необходимости они смогут перекрыть его дистанционно в течение двух минут. Завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируется во второй половине этого года.
Он также добавил, что в Москве с 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже выполнены.
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Городское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковОбщество
 
 
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