https://ria.ru/20240123/moskva-1922890646.html

В Москве завершили прокладку тоннеля подводного газопровода "Голутвинский"

В Москве завершили прокладку тоннеля подводного газопровода "Голутвинский" - РИА Новости, 23.01.2024

В Москве завершили прокладку тоннеля подводного газопровода "Голутвинский"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по прокладке тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T09:19

2024-01-23T09:19

2024-01-23T09:19

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по прокладке тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков напомнил, что комплексную реконструкцию Голутвинского газопровода, построенного в 1956 году, начали в феврале прошлого года. Он обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей Москвы, старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1. "В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет монтаж стального футляра и самого газопровода", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. "В защитный футляр протянем стальную трубу газопровода высокого давления отечественного производства, отвечающего современным требованиям безопасности. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации газопровода - более 40 лет, сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за состоянием дюкера будут круглосуточно следить диспетчеры столичной газовой службы, при необходимости они смогут перекрыть его дистанционно в течение двух минут. Завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируется во второй половине этого года. Он также добавил, что в Москве с 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже выполнены.

https://realty.ria.ru/20240123/dorogi-1922889294.html

https://ria.ru/20240123/zaryadka-1922846086.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество