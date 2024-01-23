https://ria.ru/20240123/moskva-1922890646.html
В Москве завершили прокладку тоннеля подводного газопровода "Голутвинский"
В Москве завершили прокладку тоннеля подводного газопровода "Голутвинский" - РИА Новости, 23.01.2024
В Москве завершили прокладку тоннеля подводного газопровода "Голутвинский"
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по прокладке тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:19
2024-01-23T09:19
2024-01-23T09:19
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по прокладке тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков напомнил, что комплексную реконструкцию Голутвинского газопровода, построенного в 1956 году, начали в феврале прошлого года. Он обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей Москвы, старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1. "В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет монтаж стального футляра и самого газопровода", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. "В защитный футляр протянем стальную трубу газопровода высокого давления отечественного производства, отвечающего современным требованиям безопасности. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации газопровода - более 40 лет, сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за состоянием дюкера будут круглосуточно следить диспетчеры столичной газовой службы, при необходимости они смогут перекрыть его дистанционно в течение двух минут. Завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируется во второй половине этого года. Он также добавил, что в Москве с 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже выполнены.
https://realty.ria.ru/20240123/dorogi-1922889294.html
https://ria.ru/20240123/zaryadka-1922846086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество
В Москве завершили прокладку тоннеля подводного газопровода "Голутвинский"
Специалисты завершили прокладку тоннеля газопровода "Голутвинский" в Москве
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по прокладке тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков напомнил, что комплексную реконструкцию Голутвинского газопровода, построенного в 1956 году, начали в феврале прошлого года. Он обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей Москвы, старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1.
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"В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет монтаж стального футляра и самого газопровода", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными.
"В защитный футляр протянем стальную трубу газопровода высокого давления отечественного производства, отвечающего современным требованиям безопасности. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации газопровода - более 40 лет, сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за состоянием дюкера будут круглосуточно следить диспетчеры столичной газовой службы, при необходимости они смогут перекрыть его дистанционно в течение двух минут. Завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируется во второй половине этого года.
Он также добавил, что в Москве с 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже выполнены.
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