Оппозиционер Шор заявил, что Молдавия стремительно теряет суверенитет
Оппозиционер Шор: Молдавия стремительно превращается в марионетку Запада
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 янв – РИА Новости. Молдавия стремительно теряет свой суверенитет, превращаясь в марионетку Запада, заявил во вторник лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале.
"Суверенной Молдавии не существует. У властей нет смелости, чтобы определить путь развития страны. Да марионеток и не спрашивают — такие вопросы решают американцы в Бухаресте. База для учений НАТО, перевалочный пункт, колония Евросоюза — страна стала чем угодно, только не отдельным государством. Наш министр юстиции ходит на поклон в посольство США, министр внутренних дел без американского посла не может провести учения в своем ведомстве. Пора перестать стесняться, назовитесь уже "51-й штат Молдова", – написал Шор.
Ранее ряд молдавских СМИ, финансируемых проектами правительства США и близких к правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), ссылаясь на внутренний документ НАТО, сообщили, что страна присоединится в середине февраля к военным учениям Steadfast Defender 24, в которых примет участие 31 член альянса. Кроме того, часть маневров пройдут на военных полигонах республики. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
Глава минюста Молдавии Вероника Михайлова-Морару ранее сообщила в соцсетях, что признательна США за помощь в проведении правовых реформ в стране и поблагодарила посла США в Кишиневе Кента Д. Логсдона за поддержку и понимание. Также на прошлой неделе в Молдавию прибыла группа морских пехотинцев США с целью обучения бойцов спецподразделений молдавского МВД и спецназа министерства юстиции "Пантера" методам борьбы с терроризмом.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.