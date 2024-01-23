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Оппозиционер Шор заявил, что Молдавия стремительно теряет суверенитет - РИА Новости, 23.01.2024
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14:08 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/moldaviya-1922964698.html
Оппозиционер Шор заявил, что Молдавия стремительно теряет суверенитет
Оппозиционер Шор заявил, что Молдавия стремительно теряет суверенитет - РИА Новости, 23.01.2024
Оппозиционер Шор заявил, что Молдавия стремительно теряет суверенитет
Молдавия стремительно теряет свой суверенитет, превращаясь в марионетку Запада, заявил во вторник лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:08
2024-01-23T14:08
в мире
молдавия
илан шор
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КИШИНЕВ, 23 янв – РИА Новости. Молдавия стремительно теряет свой суверенитет, превращаясь в марионетку Запада, заявил во вторник лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале. "Суверенной Молдавии не существует. У властей нет смелости, чтобы определить путь развития страны. Да марионеток и не спрашивают — такие вопросы решают американцы в Бухаресте. База для учений НАТО, перевалочный пункт, колония Евросоюза — страна стала чем угодно, только не отдельным государством. Наш министр юстиции ходит на поклон в посольство США, министр внутренних дел без американского посла не может провести учения в своем ведомстве. Пора перестать стесняться, назовитесь уже "51-й штат Молдова", – написал Шор. Ранее ряд молдавских СМИ, финансируемых проектами правительства США и близких к правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), ссылаясь на внутренний документ НАТО, сообщили, что страна присоединится в середине февраля к военным учениям Steadfast Defender 24, в которых примет участие 31 член альянса. Кроме того, часть маневров пройдут на военных полигонах республики. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Глава минюста Молдавии Вероника Михайлова-Морару ранее сообщила в соцсетях, что признательна США за помощь в проведении правовых реформ в стране и поблагодарила посла США в Кишиневе Кента Д. Логсдона за поддержку и понимание. Также на прошлой неделе в Молдавию прибыла группа морских пехотинцев США с целью обучения бойцов спецподразделений молдавского МВД и спецназа министерства юстиции "Пантера" методам борьбы с терроризмом. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
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в мире, молдавия, илан шор, майя санду, сша
В мире, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, США
Оппозиционер Шор заявил, что Молдавия стремительно теряет суверенитет

Оппозиционер Шор: Молдавия стремительно превращается в марионетку Запада

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 янв – РИА Новости. Молдавия стремительно теряет свой суверенитет, превращаясь в марионетку Запада, заявил во вторник лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале.
"Суверенной Молдавии не существует. У властей нет смелости, чтобы определить путь развития страны. Да марионеток и не спрашивают — такие вопросы решают американцы в Бухаресте. База для учений НАТО, перевалочный пункт, колония Евросоюза — страна стала чем угодно, только не отдельным государством. Наш министр юстиции ходит на поклон в посольство США, министр внутренних дел без американского посла не может провести учения в своем ведомстве. Пора перестать стесняться, назовитесь уже "51-й штат Молдова", – написал Шор.
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Ранее ряд молдавских СМИ, финансируемых проектами правительства США и близких к правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), ссылаясь на внутренний документ НАТО, сообщили, что страна присоединится в середине февраля к военным учениям Steadfast Defender 24, в которых примет участие 31 член альянса. Кроме того, часть маневров пройдут на военных полигонах республики. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
Глава минюста Молдавии Вероника Михайлова-Морару ранее сообщила в соцсетях, что признательна США за помощь в проведении правовых реформ в стране и поблагодарила посла США в Кишиневе Кента Д. Логсдона за поддержку и понимание. Также на прошлой неделе в Молдавию прибыла группа морских пехотинцев США с целью обучения бойцов спецподразделений молдавского МВД и спецназа министерства юстиции "Пантера" методам борьбы с терроризмом.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября 2023, 16:49
 
В миреМолдавияИлан ШорМайя СандуСША
 
 
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