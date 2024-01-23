https://ria.ru/20240123/moldaviya-1922964698.html

Оппозиционер Шор заявил, что Молдавия стремительно теряет суверенитет

Оппозиционер Шор заявил, что Молдавия стремительно теряет суверенитет - РИА Новости, 23.01.2024

Оппозиционер Шор заявил, что Молдавия стремительно теряет суверенитет

Молдавия стремительно теряет свой суверенитет, превращаясь в марионетку Запада, заявил во вторник лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:08

2024-01-23T14:08

2024-01-23T14:08

в мире

молдавия

илан шор

майя санду

сша

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КИШИНЕВ, 23 янв – РИА Новости. Молдавия стремительно теряет свой суверенитет, превращаясь в марионетку Запада, заявил во вторник лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале. "Суверенной Молдавии не существует. У властей нет смелости, чтобы определить путь развития страны. Да марионеток и не спрашивают — такие вопросы решают американцы в Бухаресте. База для учений НАТО, перевалочный пункт, колония Евросоюза — страна стала чем угодно, только не отдельным государством. Наш министр юстиции ходит на поклон в посольство США, министр внутренних дел без американского посла не может провести учения в своем ведомстве. Пора перестать стесняться, назовитесь уже "51-й штат Молдова", – написал Шор. Ранее ряд молдавских СМИ, финансируемых проектами правительства США и близких к правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), ссылаясь на внутренний документ НАТО, сообщили, что страна присоединится в середине февраля к военным учениям Steadfast Defender 24, в которых примет участие 31 член альянса. Кроме того, часть маневров пройдут на военных полигонах республики. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Глава минюста Молдавии Вероника Михайлова-Морару ранее сообщила в соцсетях, что признательна США за помощь в проведении правовых реформ в стране и поблагодарила посла США в Кишиневе Кента Д. Логсдона за поддержку и понимание. Также на прошлой неделе в Молдавию прибыла группа морских пехотинцев США с целью обучения бойцов спецподразделений молдавского МВД и спецназа министерства юстиции "Пантера" методам борьбы с терроризмом. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, илан шор, майя санду, сша