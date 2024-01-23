https://ria.ru/20240123/mobilizatsiya-1922947253.html
СМИ сообщили о продолжении насильственной мобилизации в Одессе
СМИ сообщили о продолжении насильственной мобилизации в Одессе - РИА Новости, 23.01.2024
СМИ сообщили о продолжении насильственной мобилизации в Одессе
Насильственная мобилизация продолжается в общественном транспорте Одессы, сообщает во вторник местное издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:55
2024-01-23T12:55
2024-01-23T12:55
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одесса
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Насильственная мобилизация продолжается в общественном транспорте Одессы, сообщает во вторник местное издание "Думская" в Telegram-канале. "Военнослужащие силой пытались вывести человека из транспорта, который в свою очередь просил других пассажиров вызвать полицию", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном изданием, группа вооруженных мужчин в камуфляже силой отрывают "новобранца" от кресла в автобусе. Один из мужчин в камуфляже угрожает автору видео: "Сейчас с нами поедешь". Ранее ряд украинских СМИ сообщал о проводящихся сотрудниками одесских военкоматов облавах на мужчин. Публиковались видео похищения людей с использованием автомобилей скорой помощи, досмотров общественного транспорта, насильственного задержания на улицах города. Позднее одесский областной военкомат подтвердил свои рейды в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать путей уклонения от службы. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили о продолжении насильственной мобилизации в Одессе
"Думская": в Одессе продолжается насильственная мобилизация в транспорте
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Насильственная мобилизация продолжается в общественном транспорте Одессы, сообщает во вторник местное издание "Думская" в Telegram-канале.
"Военнослужащие силой пытались вывести человека из транспорта, который в свою очередь просил других пассажиров вызвать полицию", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном изданием, группа вооруженных мужчин в камуфляже силой отрывают "новобранца" от кресла в автобусе. Один из мужчин в камуфляже угрожает автору видео: "Сейчас с нами поедешь".
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Ранее ряд украинских СМИ сообщал о проводящихся сотрудниками одесских военкоматов облавах на мужчин. Публиковались видео похищения людей с использованием автомобилей скорой помощи, досмотров общественного транспорта, насильственного задержания на улицах города. Позднее одесский областной военкомат подтвердил свои рейды в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать путей уклонения от службы.
Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине
с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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