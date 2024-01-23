https://ria.ru/20240123/mnogodetnye_semi-1923045810.html

Клепиков о едином статусе многодетных: белгородские семьи очень ждали этого

Клепиков о едином статусе многодетных: белгородские семьи очень ждали этого - РИА Новости, 23.01.2024

Клепиков о едином статусе многодетных: белгородские семьи очень ждали этого

Единый для всей страны статус многодетной семьи позволит сконцентрировать усилия власти всех уровней на конкретной помощи большим семьям; этого решения очень... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:49

2024-01-23T17:49

2024-01-23T17:49

белгородская область

белгородская областная дума

многодетные семьи

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Единый для всей страны статус многодетной семьи позволит сконцентрировать усилия власти всех уровней на конкретной помощи большим семьям; этого решения очень ждали наши белгородские семьи, прокомментировал председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в своем официальном телеграм-канале вступление в силу соответствующего указа. "На всех приемах и встречах с многодетными мамами женщины делились переживаниями, что в разных регионах России действуют разные меры поддержки многодетных, а на федеральном уровне единый подход не закреплен. Белгородская областная Дума также обращалась к правительству страны с предложением выработать общее понятие "многодетной семьи", - отметил Клепиков. По его словам, в документе говорится, что "многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей". Такой статус устанавливается бессрочно. Будет и единый образец удостоверения для многодетных. Меры социальной поддержки осуществляются до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, если он обучается очно. "Большие дружные семьи - будущее Белгородчины и России. Наша задача - сделать все, чтобы таких семей было как можно больше. В нашем регионе сейчас около 18 тысяч многодетных семей, и за последние десять лет их количество увеличилось вдвое", - подчеркнул Клепиков.

https://ria.ru/20240122/obuchenie-1922790052.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгородская областная дума, многодетные семьи