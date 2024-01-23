https://ria.ru/20240123/mnogodetnye_semi-1923045810.html
Клепиков о едином статусе многодетных: белгородские семьи очень ждали этого
Клепиков о едином статусе многодетных: белгородские семьи очень ждали этого - РИА Новости, 23.01.2024
Клепиков о едином статусе многодетных: белгородские семьи очень ждали этого
Единый для всей страны статус многодетной семьи позволит сконцентрировать усилия власти всех уровней на конкретной помощи большим семьям; этого решения очень... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:49
2024-01-23T17:49
2024-01-23T17:49
белгородская область
белгородская областная дума
многодетные семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882621794_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_662fd5c0f9d38605c9bfd548b8d56847.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Единый для всей страны статус многодетной семьи позволит сконцентрировать усилия власти всех уровней на конкретной помощи большим семьям; этого решения очень ждали наши белгородские семьи, прокомментировал председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в своем официальном телеграм-канале вступление в силу соответствующего указа. "На всех приемах и встречах с многодетными мамами женщины делились переживаниями, что в разных регионах России действуют разные меры поддержки многодетных, а на федеральном уровне единый подход не закреплен. Белгородская областная Дума также обращалась к правительству страны с предложением выработать общее понятие "многодетной семьи", - отметил Клепиков. По его словам, в документе говорится, что "многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей". Такой статус устанавливается бессрочно. Будет и единый образец удостоверения для многодетных. Меры социальной поддержки осуществляются до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, если он обучается очно. "Большие дружные семьи - будущее Белгородчины и России. Наша задача - сделать все, чтобы таких семей было как можно больше. В нашем регионе сейчас около 18 тысяч многодетных семей, и за последние десять лет их количество увеличилось вдвое", - подчеркнул Клепиков.
https://ria.ru/20240122/obuchenie-1922790052.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882621794_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99698b6636aded821776f7a1c9bf0e6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская областная дума, многодетные семьи
Белгородская область, Белгородская областная Дума, Многодетные семьи
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости
. Единый для всей страны статус многодетной семьи позволит сконцентрировать усилия власти всех уровней на конкретной помощи большим семьям; этого решения очень ждали наши белгородские семьи, прокомментировал председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в своем официальном телеграм-канале
вступление в силу соответствующего указа.
"На всех приемах и встречах с многодетными мамами женщины делились переживаниями, что в разных регионах России
действуют разные меры поддержки многодетных, а на федеральном уровне единый подход не закреплен. Белгородская областная Дума также обращалась к правительству страны с предложением выработать общее понятие "многодетной семьи", - отметил Клепиков.
Гладков поддержал идею обучить 500 тысяч белгородских жителей первой помощи
По его словам, в документе говорится, что "многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей". Такой статус устанавливается бессрочно. Будет и единый образец удостоверения для многодетных. Меры социальной поддержки осуществляются до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, если он обучается очно.
"Большие дружные семьи - будущее Белгородчины и России. Наша задача - сделать все, чтобы таких семей было как можно больше. В нашем регионе сейчас около 18 тысяч многодетных семей, и за последние десять лет их количество увеличилось вдвое", - подчеркнул Клепиков.