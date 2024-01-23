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Клепиков о едином статусе многодетных: белгородские семьи очень ждали этого - РИА Новости, 23.01.2024
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Белгородская область
 
17:49 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/mnogodetnye_semi-1923045810.html
Клепиков о едином статусе многодетных: белгородские семьи очень ждали этого
Клепиков о едином статусе многодетных: белгородские семьи очень ждали этого - РИА Новости, 23.01.2024
Клепиков о едином статусе многодетных: белгородские семьи очень ждали этого
Единый для всей страны статус многодетной семьи позволит сконцентрировать усилия власти всех уровней на конкретной помощи большим семьям; этого решения очень... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:49
2024-01-23T17:49
белгородская область
белгородская областная дума
многодетные семьи
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Единый для всей страны статус многодетной семьи позволит сконцентрировать усилия власти всех уровней на конкретной помощи большим семьям; этого решения очень ждали наши белгородские семьи, прокомментировал председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в своем официальном телеграм-канале вступление в силу соответствующего указа. "На всех приемах и встречах с многодетными мамами женщины делились переживаниями, что в разных регионах России действуют разные меры поддержки многодетных, а на федеральном уровне единый подход не закреплен. Белгородская областная Дума также обращалась к правительству страны с предложением выработать общее понятие "многодетной семьи", - отметил Клепиков. По его словам, в документе говорится, что "многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей". Такой статус устанавливается бессрочно. Будет и единый образец удостоверения для многодетных. Меры социальной поддержки осуществляются до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, если он обучается очно. "Большие дружные семьи - будущее Белгородчины и России. Наша задача - сделать все, чтобы таких семей было как можно больше. В нашем регионе сейчас около 18 тысяч многодетных семей, и за последние десять лет их количество увеличилось вдвое", - подчеркнул Клепиков.
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белгородская областная дума, многодетные семьи
Белгородская область, Белгородская областная Дума, Многодетные семьи

Клепиков о едином статусе многодетных: белгородские семьи очень ждали этого

© Фото : пресс-службой Белгородской областной думыПредседатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : пресс-службой Белгородской областной думы
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Единый для всей страны статус многодетной семьи позволит сконцентрировать усилия власти всех уровней на конкретной помощи большим семьям; этого решения очень ждали наши белгородские семьи, прокомментировал председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в своем официальном телеграм-канале вступление в силу соответствующего указа.
"На всех приемах и встречах с многодетными мамами женщины делились переживаниями, что в разных регионах России действуют разные меры поддержки многодетных, а на федеральном уровне единый подход не закреплен. Белгородская областная Дума также обращалась к правительству страны с предложением выработать общее понятие "многодетной семьи", - отметил Клепиков.
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По его словам, в документе говорится, что "многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей". Такой статус устанавливается бессрочно. Будет и единый образец удостоверения для многодетных. Меры социальной поддержки осуществляются до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, если он обучается очно.
"Большие дружные семьи - будущее Белгородчины и России. Наша задача - сделать все, чтобы таких семей было как можно больше. В нашем регионе сейчас около 18 тысяч многодетных семей, и за последние десять лет их количество увеличилось вдвое", - подчеркнул Клепиков.
 
Белгородская областьБелгородская областная ДумаМногодетные семьи
 
 
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